খাগড়াছড়িতে ১৪৪ ধারা চলছে, জনজীবন স্থবির

খাগড়াছড়ি সদর এবং গুইমারা উপজেলায় অনির্দিষ্টকালের জন্য জারি করা ১৪৪ ধারা চলছে। যেকোনও ধরনের নাশকতা ও বিশৃঙ্খলতা এড়াতে জেলার সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেনা-পুলিশ-বিজিবি-আনসার মোতায়েন আছে।
খাগড়াছড়ি শহর ও আশেপাশের এলাকায় জরুরি প্রয়োজনে যারা ঘর থেকে বের হচ্ছেন, তারা কড়া তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়ছেন। দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।
রবিবার সকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন খাগড়াছড়ি জেলার পুলিশ সুপার মো. জুয়েল আরেফিন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, সাজেক থেকে সব পর্যটকদের ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তারা সবাই খাগড়াছড়িতে অবস্থান করছেন। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিয়ে তাদের জেলার বাইরে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হবে।
এর আগে গত রাতে বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় লোকজনকে জড়ো হয়ে স্লোগান দিতে দেখা গেছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা করার চেষ্টার অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে। হামলা-পাল্টা হামলায় কয়েকজন আহত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।
উল্লেখ্য, এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে বেশ কয়েকদিন ধরে উত্তাল খাগড়াছড়ি। শনিবার ‘জুম্ম ছাত্র ফ্রন্ট’ ব্যানারে সকাল-সন্ধ্যা অবরোধ চলাকালে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় ১৪৪ ধারা জারি করে প্রশাসন।