টেকনাফে অপহরণের শিকার তিন রোহিঙ্গা উদ্ধার, আটক ৩

কক্সবাজারের টেকনাফে অপরণের শিকার তিন রোহিঙ্গাকে উদ্ধার করেছে কোস্টগার্ড। এ সময় অপহরণকারী চক্রের সঙ্গে জড়িত তিন জনকে আটক করা হয়।
আটক তিন জন হলো– জুবায়ের (২২), শওকত আলী (২৩) ও ইমরান হোসেন (২২)।
উদ্ধার অপহৃতরা হলেন– উখিয়ার ক্যাম্পের নুর বেগম (৩৫), আব্দুল মোনাফ (১৬) ও হেদায়েত উল্লাহ (১৮)।
সোমবার সন্ধ্যায় এসব তথ্য নিশ্চিত করেন কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক। তিনি জানান, গোপন সংবাদে রবিবার রাত ১১টায় বাহারছড়া কচ্ছপিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালান। অভিযানকালে অপহরণকারীদের একটি গোপন আস্তানা থেকে মালয়েশিয়া পাচারের উদ্দেশ্যে বন্দি রাখা তিন জন অপহৃতকে উদ্ধার করা হয়। এ সময় তিন জন অপহরণকারীকে আটক করা হয়।
জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, অপহরণকারীরা ভুক্তভোগীদের আটক রেখে মুক্তিপণের জন্য নির্যাতন চালাচ্ছিল। পরবর্তী সময়ে তাদের মালয়েশিয়া পাচারেরও পরিকল্পনা ছিল। বর্তমানে উদ্ধার ভুক্তভোগী এবং আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম চলছে।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সূত্রে জানা গেছে, গত এক সপ্তাহে আগে নদী ও পাহাড়ের আস্তানায় অভিযান চালিয়ে পাচারের উদ্দেশ্যে জড়ো করে আটকে রাখা ১৭৭ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এসব ঘটনায় ১২ জন মানব পাচারকারীকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এখনও অভিযান অব্যাহত আছে।