অবরোধ স্থগিত হলেও চলছে ১৪৪ ধারা

খাগড়াছড়িতে মঙ্গলবার রাত ১১টা থেকে সড়ক অবরোধ স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে ‘জুম্ম ছাত্র জনতা’। ওই ঘোষণার পর সড়কে যান চলাচল শুরু হয়েছে। দোকানপাট খুলেছে। স্বাভাবিক হচ্ছে জনজীবন। কিন্তু এখনও প্রত্যাহার হয়নি ১৪৪ ধারা। ফলে কিছুটা নিয়মকানুনের মধ্যেই থাকতে হচ্ছে খাগড়াছড়িবাসীকে।
বুধবার সকালে এই প্রতিবেদকের কথা হয় খাগড়াছড়ি শহরের পানখাইয়া পাড়া এলাকার বাসিন্দা সানু মং মার্মা, সাজাই মারমা, নতুনপাড়া এলাকার রিংকু চাকমা, খাগড়াপুরের বিপ্লব ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি বাজারের ব্যবসায়ী আইয়ুব আলী ও রমজান আলীর সঙ্গে। তারা প্রত্যেকে অবরোধ প্রত্যাহার হওয়ায় খুশি। দ্রুত ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান তারা।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে জেলা প্রশাসক এবিএম ইফতেখারুল ইসলাম খন্দকার বলেন, ‘অবরোধ প্রত্যাহার হয়েছে। তবে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরছে কিনা তা যাচাই সাপেক্ষে এবং পরিস্থিতি বিবেচনা করে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে প্রশাসন।’
তিনি শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।
প্রসঙ্গত, এক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে কয়েকদিন ধরে উত্তাল হয়ে ওঠে খাগড়াছড়ি। শুরু হয় সড়ক অবরোধ। ১৪৪ ধারা জারি করে প্রশাসন। অবরোধের ঘটনায় গুইমারায় সহিংসতায় তিন জন মারা যান।