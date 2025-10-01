X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নিজ বাড়িতে ঘুমন্ত যুবককে গুলি করে ‘হত্যা’

খুলনা প্রতিনিধি
০১ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৪২আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৫৮
তানভির হাসান শুভ

খুলনায় নিজ বাড়ির জানালা দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় তানভির হাসান শুভ (২৮) নামে এক যুবককে দুর্বৃত্তরা গুলি করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। মহানগরীর দৌলতপুরের মহেশ্বরপাশা পশ্চিমপড়া বাজার এলাকায় নিজ বাড়িতে শুভকে গুলি করা হয়। বুধবার সকাল ৭টার দিকে হাসপাতালে মারা যান তিনি।

নিহত শুভ ওই এলাকার আবুল বাশারের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, শুভ নিজ বাসায় দরজা-জানালা বন্ধ করে মা ও ছোট ভাইসহ একই কক্ষে ঘুমিয়ে ছিলেন। থাই গ্লাসের জানালা খুলে শুভকে গুলি করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। তার মাথায় দু‌টি ও বাঁ হাতে এক‌টি গু‌লি লাগে। দ্রুত স্বজনরা চিকিৎসার জন্য তাকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসাধীন অবস্হায় সকালে তিনি মারা যান। নিহত শুভ একটি আন্তর্জাতিক মার্কেটিং কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং তিনি বিদেশ যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বলে জানা গেছে।

​দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম জানান, তানভীর নিজ কক্ষে ঘুমিয়ে পড়েন। রাত আনুমানিক সাড়ে ৩টার দিকে গুলির শব্দ শুনে পরিবারের সদস্যরা সেখানে গিয়ে তিনটি গুলির খোসা পান। ​গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে দ্রুত খুলনা মেডিক্যাল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার প্রস্তুতি চলছিল। সকাল সাড়ে ৭টার দিকে তিনি হাসপাতালেই মারা যান।

বর্তমানে লাশ খুমেক মর্গে রয়েছে। পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের কারণ ও জড়িতদের খুঁজে বের করতে তদন্ত শুরু করেছে বলে জানান ওসি।

/এমএএ/
বিষয়:
হত্যা
সম্পর্কিত
চকবাজারে ছুরিকাঘাতে ব্যবসায়ীকে হত্যার অভিযোগ
যুবককে পিটিয়ে নদীতে ফেলে হত্যা, একদিন পর ভেসে উঠলো মরদেহ
চট্টগামে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হত্যা মামলাবাদীর নারাজি সত্ত্বেও আ.লীগের সাবেক তিন মন্ত্রীসহ ২৩১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র গ্রহণ
সর্বশেষ খবর
বিসিবি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন তামিম ইকবাল 
বিসিবি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন তামিম ইকবাল 
সাগরে লঘুচাপ: থেমে থেমে ভারী বৃষ্টি হতে পারে
সাগরে লঘুচাপ: থেমে থেমে ভারী বৃষ্টি হতে পারে
গাজা শান্তি পরিকল্পনা: ট্রাম্পের আল্টিমেটাম, চাপে হামাস
গাজা শান্তি পরিকল্পনা: ট্রাম্পের আল্টিমেটাম, চাপে হামাস
চাঁদপুরে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা, বিএনপির কাছে এনসিপির ব্যাখ্যা দাবি
চাঁদপুরে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা, বিএনপির কাছে এনসিপির ব্যাখ্যা দাবি
সর্বাধিক পঠিত
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
আফগানিস্তানে মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ
আফগানিস্তানে মোবাইল ও ইন্টারনেট সেবা বন্ধ
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
অবসরে পাঠানো হলো এনবিআরের সদস্য কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে
অবসরে পাঠানো হলো এনবিআরের সদস্য কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media