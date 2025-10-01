পাচারের উদ্দেশ্যে বন্দি ৮ নারী-শিশু টেকনাফের পাহাড় থেকে উদ্ধার

কক্সবাজারের টেকনাফের বাহারছড়ার গহিন পাহাড়ে কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনীর যৌথ অভিযানে নারী ও শিশুসহ আট জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।
বুধবার সকালে কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, ‘গোপন সংবাদ পাওয়া যায়, সাগরপথে মালয়েশিয়া পাচারের উদ্দেশ্যে কিছু নারী-শিশুসহ কয়েকজনকে টেকনাফের বাহারছড়ার পাহাড়ে বন্দি করে রাখা হয়েছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল তিন ঘণ্টা কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনী যৌথ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে বাহারছড়া জুম্মাপাড়া পাহাড় সংলগ্ন পাচারকারীদের একটি গোপন আস্তানা থেকে নারী ও শিশুসহ আট জনকে উদ্ধার করা হয়। তবে অভিযানের সময় যৌথ বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।’
পাচারকারীদের আটকের জন্য নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের গোয়েন্দা নজরদারি এবং অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানান তিনি।