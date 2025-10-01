X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
পাচারের উদ্দেশ্যে বন্দি ৮ নারী-শিশু টেকনাফের পাহাড় থেকে উদ্ধার

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪২আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৪৫
টেকনাফের পাহাড় (ফাইল ছবি)

কক্সবাজারের টেকনাফের বাহারছড়ার গহিন পাহাড়ে কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনীর যৌথ অভিযানে নারী ও শিশুসহ আট জনকে উদ্ধার করা হয়েছে।

বুধবার সকালে কোস্টগার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, ‘গোপন সংবাদ পাওয়া যায়, সাগরপথে মালয়েশিয়া পাচারের উদ্দেশ্যে কিছু নারী-শিশুসহ কয়েকজনকে টেকনাফের বাহারছড়ার পাহাড়ে বন্দি করে রাখা হয়েছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল তিন ঘণ্টা কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনী যৌথ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে বাহারছড়া জুম্মাপাড়া পাহাড় সংলগ্ন পাচারকারীদের একটি গোপন আস্তানা থেকে নারী ও শিশুসহ আট জনকে উদ্ধার করা হয়। তবে অভিযানের সময় যৌথ বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে পাচারকারীরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।’

পাচারকারীদের আটকের জন্য নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের গোয়েন্দা নজরদারি এবং অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে জানান তিনি।

পাহাড়
পাহাড়ি আদিবাসীদের ওপর হামলার প্রতিবাদ শাহবাগে
গুইমারায় সারা দিন থমথমে পরিস্থিতি
এবার পার্বত্য তিন জেলাতেই অবরোধের ঘোষণা, নতুন ৮ দাবি
স্বর্ণ চোরাচালানের মাধ্যমে অর্জিত ১০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক
জামিন সংক্রান্ত বক্তব্য আইজিপির নয়: পুলিশ সদর দফতর
অ্যাপলের এয়ার ট্যাগের সহায়তায় যেভাবে উদ্ধার হলো চুরি হওয়া মোটরসাইকেল 
ট্রেনে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় বাজি জব্দ
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
অবসরে পাঠানো হলো এনবিআরের সদস্য কাজী মোস্তাফিজুর রহমানকে
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
