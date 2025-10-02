মণ্ডপের তার সরাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু

সাতক্ষীরার আশাশুনিতে পূজামণ্ডপের ডেকোরেশনের তার খোলার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে এক শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বিকালে উপজেলার খাজরা ইউনিয়নের পশ্চিম ফটিকখালী দুর্গামন্দির প্রাঙ্গণে ঘটনাটি ঘটেছে।
ওই শ্রমিকের নাম প্রশান্ত মণ্ডল (৪৫)। তিনি খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার চান্নিরচক গ্রামের অমূল্য মণ্ডলের ছেলে। তবে তিনি দীর্ঘদিন ধরে খাজরার পশ্চিম ফটিকখালী গ্রামে শ্বশুর রাজা সরদারের বাড়িতে বসবাস করছিলেন। তিনি মণ্ডপে ডেকোরেটরের শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার বিকাল আনুমানিক ৫টার দিকে প্রশান্ত মণ্ডল দুর্গাপূজা শেষে মণ্ডপের ডেকোরেশনের সরঞ্জামাদি খোলার কাজ করছিলেন। অসাবধানতাবশত তিনি বৈদ্যুতিক তারের লিকেজের সংস্পর্শে আসেন এবং তীব্রভাবে বিদ্যুতায়িত হন। বিদ্যুতের ধাক্কায় তিনি তারসহ ছিটকে মাটিতে পড়েন।
এ সময় আশেপাশে থাকা লোকজন দ্রুত তাকে উদ্ধার করেন। তারা প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য শরীরে ম্যাসেজ ও ডলাডলি করে রক্ত সঞ্চালনের চেষ্টা করেন। তবে তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়, ঘটনাস্থলেই প্রশান্ত মণ্ডলের মৃত্যু হয়।
আশাশুনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সামসুল আরেফিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, অসতর্কতাবশত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া চলছে।