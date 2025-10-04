X
০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
চা বাগানের শ্রমিকসর্দার রামবচন হত্যারহস্য উদ্ঘাটন

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪৯আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪৯
গ্রেফতার আসামি গোলাপ সতনামী

মৌলভীবাজারের কুলাউড়ার ক্লিবডন চা বাগানের শ্রমিকসর্দার রামবচন গোয়ালা (৪০) হত্যা মামলার রহস্য উদঘাঘাটন করেছে জেলা পুলিশ। এ ঘটনায় হত্যার মূল আসামি গোলাপ সতনামীকে (৩৩) আলামতসহ গ্রেফতার করা হয়েছে।

আসামির কাছ থেকে হত্যায় ব্যবহৃত লাঠি, ভিকটিমের মোবাইল ফোন, জুতা, লাঠি বাঁধার গামছার টুকরা এবং তার মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

শনিবার সংবাদ সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কুলাউড়া সার্কেল) মো. আজমল হোসেন জানান, গত ২৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় রামবচন গোয়ালা বাড়ি থেকে বের হয়ে নিখোঁজ হন। স্বজনরা খোঁজাখুঁজি ব্যর্থ হলে ২৭ সেপ্টেম্বর কুলাউড়া থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। পরদিন সকালে জুড়ীর কাপনাপাহাড় চা বাগান এলাকায় রক্তের দাগ ও স্যান্ডেল দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। পরে বাবুনালা ছড়া থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

ঘটনার পর পুলিশ সুপার এম কে এইচ  জাহাঙ্গীর হোসেনের নির্দেশে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) নোবেল চাকমা এবং কুলাউড়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আজমল হোসেনের তত্ত্বাবধানে ওসি মো. মুরশেদুল আলম ভূঁইয়ার নেতৃত্বে বিশেষ টিম তদন্ত শুরু করে।

গোপন তথ্য ও প্রযুক্তির সহায়তায় শুক্রবার ভোরে কামিনীগঞ্জ বাজার থেকে গোলাপ সতনামীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে হত্যার কথা স্বীকার করেছে।

আসামি প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানায়, সেদিন সন্ধ্যায় আসামি গোলাপ সতনামী রামবচনকে মদ খাওয়ার প্রস্তাব দেয় এবং মোটরসাইকেলে রত্না চা বাগানে যায়। সেখানে চন্দন নামের এক ব্যক্তিসহ তারা মদ পান করে। সে সময় চাকরি ফেরত চাওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে বাকবিতণ্ডা হয়। রামবচন গোলাপকে গালিগালাজ করলে ক্ষিপ্ত হয়ে সে হত্যার পরিকল্পনা করে।

২০১৭ সালে গোলাপও রামবচনের কারণে চাকরি হারিয়েছিল, তাই তার দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ছিল। রাত আনুমানিক ১০টা ৪০ মিনিটে সাগরনাল চা বাগান থেকে ফেরার পথে বাবুনালা ছড়ার কাছে মোটরসাইকেল থামিয়ে গোলাপ কোদালের হাতল দিয়ে রামবচনের মাথায় একাধিক আঘাত করে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

হত্যার পর গোলাপ সোনারূপা চা বাগানে গিয়ে এক ব্যক্তিকে বিষয়টি জানায়। পরে দুজনে মিলে লাশ টেনে বাবুনালা ছড়ায় ফেলে দেয় এবং গাছপালা ও মাটি চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়।

সংবাদ সম্মেলনে জুড়ী থানার ওসি মো. মুরশেদুল আলম ভূঁইয়া ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই ফরহাদ মিয়া উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:
শ্রমিক
সেপ্টেম্বরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪১৭, আহত ৬৮২
হামলায় অ্যাডিশনাল এসপি আহত, পুলিশ ও ইজারাদারের পাল্টাপাল্টি বক্তব্য
গাজাগামী ত্রাণবাহী নৌকায় ড্রোন হামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন নেতানিয়াহু
শহীদ মিনারে আহমদ রফিককে সর্বস্তরের মানুষের শেষ শ্রদ্ধা
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিন জনের মরদেহ উদ্ধার
৪১ শতাংশ ট্যারিফের ধাক্কা, পোশাক খাতে কী প্রভাব পড়বে
