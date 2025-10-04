X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
শিশুশিক্ষার্থী ধর্ষণে অভিযুক্ত মাদ্রাসা পরিচালকের বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৮আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৮
স্থানীয়রা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছেন

ঠাকুরগাঁওয়ে রুহিয়া থানাধীন একটি মাদ্রাসার পরিচালক হাফেজ আবু তালেবের বিরুদ্ধে ওই মাদ্রাসারই ৯ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত পরিচালকের দ্রুত গ্রেফতার এবং সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে ফুঁসে উঠেছে স্থানীয় জনতা। স্থানীয়রা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছেন।

এজাহার সূত্রে জানা যায়, ২০ সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে ২নং আখানগর ইউনিয়নের ফেলানপুরের উত্তর ঝড়গাঁওয়ে ওই মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত পরিচালক আবু তালেব কৌশলে ঘুমন্ত অবস্থায় ওই ছাত্রীকে মাদ্রাসার শ্রেণিকক্ষ থেকে বাইরে ডেকে নিয়ে যান। পরে রান্নাঘরে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করেন। ঘটনার পর অসুস্থ হয়ে পড়লে শিশুটি পরিবারের কাছে বিষয়টি জানায়।

মানববন্ধনে আসা শিশুটির মা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘আমার মেয়েটার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছে ওই নরপিশাচ। আমরা গরিব মানুষ, দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য মাদ্রাসায় দিয়েছিলাম। আমি শুধু আমার সন্তানের সামনে ওই লম্পটের ফাঁসি দেখতে চাই।’

এ ঘটনার প্রতিবাদে ওই মাদ্রাসা এলাকায় স্থানীয় বিক্ষুব্ধ জনতা তাৎক্ষণিক মানববন্ধন ও প্রতিবাদ মিছিল করেন। মানববন্ধনে অংশ নেওয়া এলাকাবাসী হবিবর রহমান বলেন, ‘ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের একজন পরিচালক যখন এমন ঘৃণ্য অপরাধ করে, তখন আমরা আমাদের সন্তানদের নিরাপত্তা কোথায় খুঁজবো? আমরা প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি– ধর্ষক আবু তালেবকে দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শান্তি দেওয়া হোক।’

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা রুহিয়া থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আব্দুর রউফ জানান, বিষয়টি নিয়ে আইনগত প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শিশুটির জবানবন্দি গ্রহণ ও মেডিক্যাল পরীক্ষাসহ সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতারে পুলিশের অভিযান পুরোদমে চলছে। বিষয়টি বর্তমানে তদন্তাধীন।

/এমএএ/
বিষয়:
ধর্ষণ
