রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
খেয়াঘাটে বজ্রাঘাতে প্রাণ গেলো দুই বোনসহ ৩ জনের

কুমিল্লা প্রতিনিধি
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪২আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪২
বজ্রপাত

কুমিল্লার হোমনা উপজেলার ঘাগুটিয়া ইউনিয়নের ভবানীপুর খেয়াঘাটে বজ্রাঘাতে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। তারা তিন জন খেয়াঘাটের যাত্রী। রবিবার বিকালে এই ঘটনা ঘটে।

মৃত তিন জন হলেন– হোমনা উপজেলার নালাদক্ষিণ গ্রামের হাজী মতিউর রহমানের মেয়ে মমতাজ বেগম (৩৭) ও জাকিয়া (২৩) এবং আছাদপুর ইউনিয়নের খোদেদাউদপুর গ্রামের রাহিনুর ইসলামের ছেলে রাশেদ মিয়া (২২)।

হোমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘দুপুর এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হলে ভবানীপুর ঘাটে উজানচর-ঘাগুটিয়া খেয়া পারাপারের জন্য কয়েকজন অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে ঘটনাস্থলেই তিন জনের মৃত্যু হয়।’

হোমনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ক্ষেমালিকা চাকমা বলেন, ‘তিন জনের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। সেখানে পুলিশ আছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জানিয়েছি।’

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
