রবিবার, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
২০ আশ্বিন ১৪৩২
হঠাৎ ঝড়ে ভেঙে পড়লো ঘরবাড়ি

লালমনিরহাট প্রতিনিধি
০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৫৩আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৫৩
ঝড়ে ভেঙে পড়া বাড়ি

লালমনিরহাটের কালীগঞ্জে ঝড়ের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড হয়ে গেছে ১৫টি পরিবারের ঘরবাড়ি। এতে আহত হয়েছেন দুজন। রবিবার সকাল ১০টার দিকে হঠাৎ এ ঝড় হয়।

আহতরা কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

উপজেলার ভোটমারী ইউনিয়নের শ্রুতিধর গ্রামের যুবক দুলু মিয়া জানান, দুই দিন ধরে টানা বৃষ্টির মধ্যেই হঠাৎ প্রবল ঝড় শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যেই এলাকার টিনশেড, আধাপাকা ও কাঁচা ঘরবাড়ি ভেঙে হয়ে পড়ে। উপড়ে যায় অনেক গাছপালা। গাছের ডাল ও উড়ে আসা টিনের আঘাতে দুজন আহত হন।

কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জাকিয়া সুলতানা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে তাৎক্ষণিক আর্থিক সহায়তা ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন।

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো বর্তমানে খোলা আকাশের নিচে মানবেতর জীবনযাপন করছে। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তালিকা প্রণয়নের কাজ চলছে।

