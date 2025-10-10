X
শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫
২৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নৌবাহিনীর অভিযানে ফ্রিজ থেকে হরিণের মাংস উদ্ধার, একজন আটক

খুলনা প্রতিনিধি
১০ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৪আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫৯
সেলিম হাওলাদার

নৌবাহিনীর অভিযানে খুলনার কয়রা উপজেলায় হরিণের মাংসসহ একজন আটক হয়েছে। আটক ব্যক্তির বাড়ির ফ্রিজে সংরক্ষিত হরিণের ৪৪ কেজি মাংস জব্দ করা হয়েছে।

শুক্রবার নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে পাঠানো এক প্রেস বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রেস বার্তায় জানানো হয়, বৃহস্পতিবার দিনগত রাত ১১টা ৫০ মিনিটে কয়রা উপজেলার ৫ ও ৬নং লঞ্চঘাট সংলগ্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে নৌবাহিনী। অভিযানকালে কয়রার বাসিন্দা সেলিম হাওলাদারের বাড়ির ফ্রিজ থেকে ৪৪ কেজি হরিণের মাংস উদ্ধার করা হয়।

পরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্ধার হরিণের মাংসসহ আসামিকে কয়রা থানায় হস্তান্তর করা হয়। অভিযানে কয়রা  থানার পুলিশ সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।

নৌ বাহিনী জানায়, বর্তমান সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নৌবাহিনী দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকাসমূহে মাদক ও সন্ত্রাস দমন, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর অভিযান এবং টহল কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।

/এমএএ/
বিষয়:
সুন্দরবননৌ বাহিনীবন্যপ্রাণী
সম্পর্কিত
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বানর আতঙ্ক, প্রধান বন সংরক্ষকের সাহায্য চাইলেন ভিসি
যে বনাঞ্চল রক্ষা করছে উপকূল, তা উজাড় করে দিচ্ছে ‘দুর্বৃত্তরা’
সুন্দরবনে জিম্মিদশা থেকে ১০ দিন পর মুক্তি পেলেন চার জেলে
সর্বশেষ খবর
‘ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ১৮-২০ ঘণ্টায় ঢাকায় পৌঁছাতে হয়’
‘ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ১৮-২০ ঘণ্টায় ঢাকায় পৌঁছাতে হয়’
সবজির বাজার চড়া, কমেছে কাঁচামরিচের দাম বেড়েছে মুরগির
সবজির বাজার চড়া, কমেছে কাঁচামরিচের দাম বেড়েছে মুরগির
মাগুরায় জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত
মাগুরায় জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত
গাজা যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণে ইসরায়েলে ২০০ সেনা পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র
গাজা যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণে ইসরায়েলে ২০০ সেনা পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র
সর্বাধিক পঠিত
মাইকেল চাকমার ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
মাইকেল চাকমার ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড
আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান
আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান
‘পৃথিবীতে আমার কোনও ওয়ারিশ নেই’, ব্যারিস্টার দিলারার ফেসবুক স্ট্যাটাসে চাঞ্চল্য
‘পৃথিবীতে আমার কোনও ওয়ারিশ নেই’, ব্যারিস্টার দিলারার ফেসবুক স্ট্যাটাসে চাঞ্চল্য
সুরক্ষিত আমানতের সর্বোচ্চ সীমা ২ লাখ টাকা
সুরক্ষিত আমানতের সর্বোচ্চ সীমা ২ লাখ টাকা
২৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়ালো রিজার্ভ
২৭ বিলিয়ন ডলার ছাড়ালো রিজার্ভ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media