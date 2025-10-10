নৌবাহিনীর অভিযানে ফ্রিজ থেকে হরিণের মাংস উদ্ধার, একজন আটক

নৌবাহিনীর অভিযানে খুলনার কয়রা উপজেলায় হরিণের মাংসসহ একজন আটক হয়েছে। আটক ব্যক্তির বাড়ির ফ্রিজে সংরক্ষিত হরিণের ৪৪ কেজি মাংস জব্দ করা হয়েছে।
শুক্রবার নৌবাহিনীর পক্ষ থেকে পাঠানো এক প্রেস বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রেস বার্তায় জানানো হয়, বৃহস্পতিবার দিনগত রাত ১১টা ৫০ মিনিটে কয়রা উপজেলার ৫ ও ৬নং লঞ্চঘাট সংলগ্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে নৌবাহিনী। অভিযানকালে কয়রার বাসিন্দা সেলিম হাওলাদারের বাড়ির ফ্রিজ থেকে ৪৪ কেজি হরিণের মাংস উদ্ধার করা হয়।
পরে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্ধার হরিণের মাংসসহ আসামিকে কয়রা থানায় হস্তান্তর করা হয়। অভিযানে কয়রা থানার পুলিশ সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।
নৌ বাহিনী জানায়, বর্তমান সরকারের নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নৌবাহিনী দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকাসমূহে মাদক ও সন্ত্রাস দমন, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর অভিযান এবং টহল কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।