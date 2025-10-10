X
শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫
২৫ আশ্বিন ১৪৩২
‘ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে ১৮-২০ ঘণ্টায় ঢাকায় পৌঁছাতে হয়’

সিলেট প্রতিনিধি
১০ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫৭আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৫৭
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন আরিফুল হক চৌধুরী

সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আরিফুল হক চৌধুরী বলেছেন, ‘যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে সিলেটের মানুষের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের অবস্থা খারাপ। ১৮-২০ ঘণ্টায় ঢাকায় পৌঁছাতে হয়। অনলাইনে রেলের টিকিট মেলে না। বিমানের ভাড়াও আকাশচুম্বী। ওয়ানওয়ের ভাড়া বিমানের ১৪-১৫ হাজার টাকা।’ শুক্রবার এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি

সিলেট-ঢাকা মহাসড়ক সংস্কারের দাবিতে রবিবার সিলেট নগরীর কোর্ট পয়েন্টে আয়োজিত অবস্থান কর্মসূচি সফলের লক্ষ্যে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

এ সময় আরিফুল হক চৌধুরী আরও বলেন, ‘২০২২-এর বন্যার ক্ষত এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি সিলেট। সব উপজেলার রাস্তাঘাট খারাপ। এলজিআরডি মন্ত্রণালয় সিলেট সিটি করপোরেশনকে এবার ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। যা সারা দেশের সিটি করপোরেশনের মধ্যে সর্বনিম্ন।

‘ভূমিকম্প জোন ডিপ টিউবওয়েল বরাদ্দ নিষিদ্ধ, কিন্তু দেওয়া হচ্ছে। সিসিকের ওয়াটার ট্রিটমেন্ট দীর্ঘদিনেও হয়নি। জলাবদ্ধতার সুরাহা হয়নি।’

অবিলম্বে এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত না হলে তীব্র আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

/এমএএ/
