দীর্ঘদিন পরে এবার সত্যিকারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে: প্রেস সচিব

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, ‘দেশ এখন নির্বাচনমুখী। যেখানে যাচ্ছি সেখানেই নির্বাচনি আমেজ লক্ষ করা যাচ্ছে। বিগত ১৬ বছর আওয়ামী লীগের আমলে যে কয়টা নির্বাচন হয়েছে সবগুলো ছিল সম্পূর্ণ ফেক (ভুয়া) নির্বাচন। দীর্ঘদিন পরে হলেও বাংলাদেশে এবার একটি রিয়াল (সত্যিকারের) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।’
ময়মনসিংহে ব্যক্তিগত সফরে এসে শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় তিনি এসব কথা বলেন।
এ সময় ময়মনসিংহ প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি নওয়াব আলী, সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলামসহ স্থানীয় সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।
অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা সেফ এক্সিট খুঁজছেন– সম্প্রতি এনসিপি নেতাদের এমন বক্তব্যের বিষয়ে শফিকুল আলম বলেন, ‘এই সরকারের উপদেষ্টারা খুবই দেশপ্রেমিক। তারা গেলো ১৪ মাসে চমৎকারভাবে দেশ পরিচালনা করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ ভালো পারফরমেন্স করেছেন, হয়তোবা কেউ কম করেছেন। তারা এই দেশেরই সন্তান, এই দেশেই থাকবেন।’
তিনি আরও বলেন, ‘আওয়ামী লীগ সরকার দেশে লুটপাট ও দুর্নীতির রাজত্ব কায়েম করেছিল। তারা এমন কোনও জায়গা নেই, দুর্নীতি করেনি। তারা মডেল মসজিদ নির্মাণের নামে সেখানেও কোটি কোটি টাকা লুটপাট করেছে।’
সরকার সাংবাদিক সুরক্ষা আইন ও নবম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়নে কাজ করছে বলেনও এ সময় জানান প্রেস সচিব।