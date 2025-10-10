X
শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫
২৫ আশ্বিন ১৪৩২
এক যুগ পর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার একই এলাকায় আবারও টর্নেডো

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
১০ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩১আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩১
গ্রামবাসী মোবাইল ফোন দিয়ে টর্নেডোর ভিডিও ধারণ করেন

দীর্ঘ এক যুগ পর ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর ও বিজয়নগর উপজেলার ওপর দিয়ে আবারও টর্নেডো বয়ে গেছে। শুক্রবার বিকাল ৫টার দিকে সদর উপজেলার পাঘাচং ও বিজয়নগর উপজেলার কাইজলা বিলের ওপর দিয়ে টর্নেডোটি বয়ে যায়। গ্রামবাসীর মোবাইল ফোনে এই টর্নেডোর দৃশ্য ধরা পড়ে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় গ্রামবাসী জানান, বিকাল ৫টার দিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। আবহাওয়া কিছুটা গরম ছিল। এর মধ্যেই পাঘাচং ও কাইজলা বিলের ওপর দিয়ে টর্নেডো দেখা যায়। এ সময় গ্রামবাসী তাদের হাতে থাকা মোবাইল ফোন দিয়ে ভিডিও ধারণ করেন। টর্নেডো দেখে স্থানীয় গ্রামবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এ সময় গ্রামের বাসিন্দারা ক্ষয়ক্ষতির ভয়াবহতার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আজান দিয়ে মহান আল্লাহতালার কাছে মোনাজাত করেন।

উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ২২ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার চিনাইর এবং আখাউড়া উপজেলার আমেদাবাদ গ্রামের ওপর দিয়ে প্রলয়ঙ্করী টর্নেডো বয়ে যায়। এতে ২০ জন প্রাণ হারান। ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় অসংখ্য বাড়িঘর।

সর্বশেষ খবর
