এক সপ্তাহের মধ্যে কুমিল্লা বিভাগ ঘোষণা না হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ

কুমিল্লা বিভাগ কুমিল্লাবাসীর প্রাণের দাবি। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বিভাগ ঘোষণা না হলে কুমিল্লার জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করা হবে। শুক্রবার বিকালে কুমিল্লা নগরীর কান্দিরপাড়ের পূবালী চত্বরে বিভাগ ঘোষণার দাবিতে কুমিল্লা জেলা কনটেন্ট ক্রিয়েটর অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এক সমাবেশ বক্তারা এসব কথা বলেন।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কনটেন্ট ক্রিয়েটের অ্যাসোসিয়েশন কুমিল্লার সভাপতি টিপু চৌধুরী।
সমাবেশে বলা হয়, কুমিল্লা বিভাগ করা এখন সময়ের দাবি। রেল যোগাযোগ, সড়ক যোগাযোগে কুমিল্লার অবস্থান দারুণ। প্রয়োজনে বিমানবন্দর চালু করে আকাশপথে যোগাযোগ চালু করাও সম্ভব। যতগুলো জেলা নিয়ে বিভাগ করার কথা, সবগুলো জেলার মধ্যে কুমিল্লা বেস্ট। সুতরাং কুমিল্লাকে বিভাগ করতে হবে। অন্য যারা নিজেদের জেলাকে বিভাগ দাবি করছেন, তারা নিজেরাও জানেন তাদের জেলা বিভাগ হবে না।
বিভাগের দাবিতে আয়োজিত সমাবেশে একাত্মতা পোষণ করে বক্তব্য দেন– বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য আমিন উর রশিদ ইয়াছিন, মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মোল্লা টিপু, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সর্বশেষ আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুজ্জামান আমির, জামায়াতে ইসলামীর কুমিল্লা মহানগর আমির কাজী দ্বীন মোহাম্মদ।
আমিন উর রশিদ ইয়াছিন বলেন, ‘এক সপ্তাহের মধ্যে কুমিল্লা বিভাগ ঘোষণা করতে হবে। না করলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করা হবে।’
কাজী দ্বীন মোহাম্মদ বলেন, ‘বিভাগ আমাদের আজকের চাহিদা নয়। বিভাগ নিয়ে ফ্যাসিবাদী সরকারও টালবাহানা করেছে। আপনারাও করছেন। কুমিল্লার মানুষ আন্দোলন করলে দমাতে পারবেন না।’
ইউসুফ মোল্লা টিপু বলেন, ‘প্রাচীন সমতট অঞ্চলের রাজধানী এই কুমিল্লা। ত্রিপুরার রাজধানী কুমিল্লা। কুমিল্লায় ষোড়শ শতকে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, যা বর্তমানে শালবন বিহার নামে খ্যাত। প্রাচীন এই জেলাকে বিভাগ ঘোষণা করা এ অঞ্চলের জনগণের প্রাণের দাবি। আমরা সরকারকে অনুরোধ করবো দ্রুত কুমিল্লাকে বিভাগ ঘোষণা করুন।’
বিক্ষোভ কর্মসূচিতে জেলার ১৭ উপজেলার কয়েক হাজার মানুষ অংশ নেন। এ সময় স্লোগানে স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে পূবালী চত্বর। বৃষ্টি উপেক্ষা করে সড়ক অবরোধ করেন জনতা। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল নগরীর প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে।