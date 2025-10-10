X
শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫
২৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এক সপ্তাহের মধ্যে কুমিল্লা বিভাগ ঘোষণা না হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ

কুমিল্লা প্রতিনিধি
১০ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৫০আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ২২:৫০
কুমিল্লা নগরীর কান্দিরপাড়ের পূবালী চত্বরে বিভাগ ঘোষণার দাবিতে সমাবেশ

কুমিল্লা বিভাগ কুমিল্লাবাসীর প্রাণের দাবি। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বিভাগ ঘোষণা না হলে কুমিল্লার জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করা হবে। শুক্রবার বিকালে কুমিল্লা নগরীর কান্দিরপাড়ের পূবালী চত্বরে বিভাগ ঘোষণার দাবিতে কুমিল্লা জেলা কনটেন্ট ক্রিয়েটর অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এক সমাবেশ বক্তারা এসব কথা বলেন।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কনটেন্ট ক্রিয়েটের অ্যাসোসিয়েশন কুমিল্লার সভাপতি টিপু চৌধুরী।

সমাবেশে বলা হয়, কুমিল্লা বিভাগ করা এখন সময়ের দাবি। রেল যোগাযোগ, সড়ক যোগাযোগে কুমিল্লার অবস্থান দারুণ। প্রয়োজনে বিমানবন্দর চালু করে আকাশপথে যোগাযোগ চালু করাও সম্ভব। যতগুলো জেলা নিয়ে বিভাগ করার কথা, সবগুলো জেলার মধ্যে কুমিল্লা বেস্ট। সুতরাং কুমিল্লাকে বিভাগ করতে হবে। অন্য যারা নিজেদের জেলাকে বিভাগ দাবি করছেন, তারা নিজেরাও জানেন তাদের জেলা বিভাগ হবে না।

বিভাগের দাবিতে আয়োজিত সমাবেশে একাত্মতা পোষণ করে বক্তব্য দেন– বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য আমিন উর রশিদ ইয়াছিন, মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মোল্লা টিপু, কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সর্বশেষ আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুজ্জামান আমির, জামায়াতে ইসলামীর কুমিল্লা মহানগর আমির কাজী দ্বীন মোহাম্মদ।

আমিন উর রশিদ ইয়াছিন বলেন, ‘এক সপ্তাহের মধ্যে কুমিল্লা বিভাগ ঘোষণা করতে হবে। না করলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করা হবে।’

কাজী দ্বীন মোহাম্মদ বলেন, ‘বিভাগ আমাদের আজকের চাহিদা নয়। বিভাগ নিয়ে ফ্যাসিবাদী সরকারও টালবাহানা করেছে। আপনারাও করছেন। কুমিল্লার মানুষ আন্দোলন করলে দমাতে পারবেন না।’

ইউসুফ মোল্লা টিপু বলেন, ‘প্রাচীন সমতট অঞ্চলের রাজধানী এই কুমিল্লা। ত্রিপুরার রাজধানী কুমিল্লা। কুমিল্লায় ষোড়শ শতকে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, যা বর্তমানে শালবন বিহার নামে খ্যাত। প্রাচীন এই জেলাকে বিভাগ ঘোষণা করা এ অঞ্চলের জনগণের প্রাণের দাবি। আমরা সরকারকে অনুরোধ করবো দ্রুত কুমিল্লাকে বিভাগ ঘোষণা করুন।’

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে জেলার ১৭ উপজেলার কয়েক হাজার মানুষ অংশ নেন। এ সময় স্লোগানে স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে পূবালী চত্বর। বৃষ্টি উপেক্ষা করে সড়ক অবরোধ করেন জনতা। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল নগরীর প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে।

/এমএএ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
মনজুরুল ইসলামের মৃত্যুতে পেন বাংলাদেশের শোক
মনজুরুল ইসলামের মৃত্যুতে পেন বাংলাদেশের শোক
ট্রাম্পের চীনবিরোধী শুল্ক হুমকিতে আবারও ঊর্ধ্বমুখী স্বর্ণের দাম
ট্রাম্পের চীনবিরোধী শুল্ক হুমকিতে আবারও ঊর্ধ্বমুখী স্বর্ণের দাম
কোরিনা মাচাদোকে অভিনন্দন জানালেন মুহাম্মদ ইউনূস
কোরিনা মাচাদোকে অভিনন্দন জানালেন মুহাম্মদ ইউনূস
এক সপ্তাহের মধ্যে কুমিল্লা বিভাগ ঘোষণা না হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
এক সপ্তাহের মধ্যে কুমিল্লা বিভাগ ঘোষণা না হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ
সর্বাধিক পঠিত
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
শাহবাগে নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার
আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান
আগারগাঁওয়ে সড়ক-ফুটপাত দখল করে কেকপট্টি, যৌথবাহিনীর উচ্ছেদ অভিযান
‘পৃথিবীতে আমার কোনও ওয়ারিশ নেই’, ব্যারিস্টার দিলারার ফেসবুক স্ট্যাটাসে চাঞ্চল্য
‘পৃথিবীতে আমার কোনও ওয়ারিশ নেই’, ব্যারিস্টার দিলারার ফেসবুক স্ট্যাটাসে চাঞ্চল্য
ভজঘট পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে অর্থনীতিতে
ভজঘট পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে অর্থনীতিতে
মা-মেয়েকে গলা কেটে হত্যা করে বাড়িতে লুট
মা-মেয়েকে গলা কেটে হত্যা করে বাড়িতে লুট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media