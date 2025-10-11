X
শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫
২৬ আশ্বিন ১৪৩২
চাকসু নির্বাচন ঘিরে বহিরাগত প্রবেশে কঠোর চবি প্রশাসন

চবি প্রতিনিধি
১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৪আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৪
চাকসু নির্বাচন ঘিরে বহিরাগত প্রবেশে কঠোর চবি প্রশাসন

​চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ১৫ অক্টোবর। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে বহিরাগতদের অবাধ প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

শনিবার বিকাল ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এই নির্দেশনা জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আসন্ন চাকসু নির্বাচন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে বহিরাগতদের অবাধ প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে নিজ নিজ পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড/ব্যাংক রশিদ) সার্বক্ষণিক সঙ্গে রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

​বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেকোনও ব্যক্তিকে সন্দেহজনক মনে করলে তল্লাশি করতে পারে। এ ব্যাপারে সবার সহযোগিতা চেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, চাকসু নির্বাচনকে ঘিরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম থেকে শুরু করে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার আগ্রহ থাকায় নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য আন্তরিক সহযোগিতা চাওয়া হচ্ছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়চাকসু নির্বাচন
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
