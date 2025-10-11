X
শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫
২৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাসের সঙ্গে র‍্যাবের মিনিবাসের সংঘর্ষে নিহত ২

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২১আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:২১
দুর্ঘটনাকবলিত র‍্যাবের মিনিবাস

পটুয়াখালীতে র‍্যাবের মিনিবাস ও একটি যাত্রীবাহী লোকাল বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে র‍্যাবের বাসের চালকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৩০ জন। শনিবার (১১ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কের ফতুল্লা বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা সিএমএইচ হাসপাতাল, পটুয়াখালী ও বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ।

নিহতরা হলেন– যাত্রী পিয়াম (২) এবং র‍্যাবের ওই মিনিবাসের চালক এএসআই আবদুল আলীম (৩৩)।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ধানসিড়ি পরিবহন নামের বাসটি কুয়াকাটা থেকে পটুয়াখালীর দিকে যাচ্ছিল। আর র‍্যাবের মিনিবাসটি বরিশাল থেকে কুয়াকাটার দিকে যাচ্ছিল।  ফুতল্লা বাজার এলাকায় পৌঁছলে ওই বাস এবং মিনিবাসের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে কমপক্ষে ৩০ জন আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে পটুয়াখালী সদর হাসপাতাল নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশু সিয়ামকে মৃত ঘোষণা করেন। আর র‍্যাবের গাড়িচালক আবদুল আলীমকে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয়।

পটুয়াখালী ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক বেলাল উদ্দিন বলেন, ‘দুর্ঘটনাস্থল থেকে আমরা র‍্যাবের গাড়ি থেকে ১৩ জনকে উদ্ধার করে পটুয়াখালী সদর হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছি।’

পটুয়াখালী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তামান্না রহমান বলেন, ‘দুর্ঘটনার পর হাসপাতালে আহতদের ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে একজন শিশু হাসপাতালে আসার আগেই মারা গেছে। গুরুতর আহতদের বরিশালসহ অন্যান্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’

পটুয়াখালীর সিভিল সার্জন খালেদুর রহমান মিয়া বলেন, ‘দুর্ঘটনার পর পটুয়াখালী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ২৯ জন আহত হয়ে এসেছেন। গুরুতর আহতদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল সিএমএইচ ও শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই দুর্ঘটনায় পটুয়াখালীতে দুজন নিহত হয়েছেন।’

পটুয়াখালী অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাজেদুল ইসলাম সজল বলেন, ‘লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। সড়কের চলাচল স্বাভাবিক করতে গাড়ি দুটো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।’

/এমএএ/
বিষয়:
সড়ক দুর্ঘটনার‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন
সম্পর্কিত
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
সড়ক দুর্ঘটনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের মৃত্যু
এতিম হয়ে গেলো চার মাসের শিশুটি, আরেকজনের মৃত্যুর খবর জানেন না মা-বাবা
সর্বশেষ খবর
'ভোটের খবর সংগ্রহে ইসির নীতিমালা স্বাধীন সাংবাদিকতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক'
'ভোটের খবর সংগ্রহে ইসির নীতিমালা স্বাধীন সাংবাদিকতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক'
রাজশাহী মেডিক্যালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু
রাজশাহী মেডিক্যালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু
মার্কিন নাগরিক এনায়েত করিমের সহযোগী সাংবাদিক আজহার আলী রিমান্ডে
মার্কিন নাগরিক এনায়েত করিমের সহযোগী সাংবাদিক আজহার আলী রিমান্ডে
চাঁদাবাজির মামলা: জামিন পেলেন ঢাবি ছাত্রদল নেতা শাওন, ২ আসামি কারাগারে
চাঁদাবাজির মামলা: জামিন পেলেন ঢাবি ছাত্রদল নেতা শাওন, ২ আসামি কারাগারে
সর্বাধিক পঠিত
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু সুপারিশ বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media