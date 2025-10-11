X
শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫
২৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

গুমের তথ্যচিত্রের শুটিংয়ে সিলেট সীমান্তে সালাহউদ্দিন

সিলেট প্রতিনিধি
১১ অক্টোবর ২০২৫, ২১:১৩আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ২১:১৫
তথ্যচিত্রের শ্যুটিংয়ে সিলেটে এসেছেন বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদ

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের গুম-খুন নিয়ে তথ্যচিত্র নির্মাণ করা হচ্ছে। সেই তথ্যচিত্রের শুটিংয়ে সিলেটে এসেছেন বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। শনিবার সকালের একটি ফ্লাইটে ওসমানী বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। সেখানে নেতাকর্মীরা বরণ করার পর সিলেটের তামাবিল সীমান্ত এলাকায় যান তিনি।

সীমান্তের যে পথ দিয়ে সালাহউদ্দিন আহমেদকে গুম করে ভারতে নেওয়া হয়, ওই পথের শুটিংয়ে অংশ নেন তিনি। জানা যায়, ২০১৫ সালে এই সীমান্ত দিয়ে গুম করে তাকে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের শিলংয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এর আগে ৬১ দিন নিখোঁজ ছিলেন তিনি।

সালাহউদ্দিন আহমদ জানান, ওই এলাকায় চোখ বেঁধে ছেড়ে দেওয়ার সময় তিনি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিলেন। তিনি বলেন, ‘তামাবিল সীমান্তের কোনও একটা অংশ দিয়ে বর্ডার ক্রস করে আমাকে শিলংয়ে ফেলে যায় তারা।’

অন্য দেশে অনুপ্রবেশের বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে প্রায় নয় বছর পর দেশে ফিরতে সক্ষম হন এই বিএনপি নেতা।

বিকালে হজরত শাহপরান (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত করেন সালাহউদ্দিন। পরে শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত করে সিলেট ত্যাগ করেন তিনি। হজরত শাহপরান (রহ)-এর মাজারে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হলেও কেবল সিলেটে আসার উদ্দেশ্য ব্যতীত আনুষ্ঠানিক কোনও বক্তব্য দেননি তিনি।

এদিকে, সালাহউদ্দিন আহমেদকে সিলেটে স্বাগত জানান বিএনপির কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা। নির্বাচনের মৌসুমে তার এই সফর স্থানীয় নেতাকর্মীদের কৌতূহলি করে তোলে। তবে দলীয় কোনও কর্মসূচি নেই বলে জানান তারা।

সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, ‘দলীয় কর্মসূচি নয়, ডকুমেন্টারি শুটিংয়ে অংশ নিতে তিনি সিলেট এসেছিলেন। কর্মসূচি শেষে তিনি ঢাকায় ফিরে যান।’

/এমএএ/
বিষয়:
বিএনপিসালাহউদ্দিন আহমেদ
সম্পর্কিত
ধানের শীষ আপনার জন্মের আগেই বিএনপির প্রতীক, কেন বিতর্ক করছেন: রিজভী 
নির্বাচনের রাস্তায় উঠে গেছে গাড়ি, শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিতে হবে: মির্জা ফখরুল
বিএনপি নেতা ডা. রফিককে দেখতে গেলেন জোনায়েদ সাকি
সর্বশেষ খবর
সড়ক দুর্ঘটনায় আহত রাবি অধ্যাপককে হেলিকপ্টারে পাঠানো হলো ঢাকায়
সড়ক দুর্ঘটনায় আহত রাবি অধ্যাপককে হেলিকপ্টারে পাঠানো হলো ঢাকায়
পানিতে ডুবে একই পরিবারের ৩ শিশুর মৃত্যু
পানিতে ডুবে একই পরিবারের ৩ শিশুর মৃত্যু
জুলাই অভ্যুত্থানের পর সাংবাদিকদের দেওয়া হয়েছে অবারিত স্বাধীনতা: আজাদ মজুমদার
জুলাই অভ্যুত্থানের পর সাংবাদিকদের দেওয়া হয়েছে অবারিত স্বাধীনতা: আজাদ মজুমদার
পাঁচ দল নিয়ে মাঠে গড়াবে এবারের বিপিএল!
পাঁচ দল নিয়ে মাঠে গড়াবে এবারের বিপিএল!
সর্বাধিক পঠিত
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
বাগদান সেরেছেন ইশরাক
বাগদান সেরেছেন ইশরাক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media