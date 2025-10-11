X
শনিবার, ১১ অক্টোবর ২০২৫
২৬ আশ্বিন ১৪৩২
সড়ক দুর্ঘটনায় আহত রাবি অধ্যাপককে হেলিকপ্টারে পাঠানো হলো ঢাকায়

রাজশাহী প্রতিনিধি
১১ অক্টোবর ২০২৫, ২২:০২আপডেট : ১১ অক্টোবর ২০২৫, ২২:০২
সড়ক দুর্ঘটনায় আহত রাবি অধ্যাপককে হেলিকপ্টারে পাঠানো হলো ঢাকায়

সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) দর্শন বিভাগের অধ্যাপক আসাদুজ্জামান বাদশাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

দুর্ঘটনার পর শুক্রবার সকাল থেকে তিনি রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শনিবার (১১ অক্টোবর) দুপুরে তাকে নিয়ে হেলিকপ্টারটি ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হয়।

অধ্যাপক আসাদুজ্জামানের সহকর্মী দর্শন বিভাগের অধ্যাপক আরিফুল ইসলাম ঢাকায় পাঠানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

হাসপাতালের মুখপাত্র ও জরুরি বিভাগের ইনচার্জ শংকর কে বিশ্বাস বলেন, ‘অধ্যাপক আসাদুজ্জামান বাদশাকে আশঙ্কাজনকভাবে হাসপাতালে আনা হয়। তার মস্তিষ্ক ও ফুসফুসে জটিলতা আছে। তিনি আশঙ্কামুক্ত নন। পরিবারের সদস্যদের অনুরোধে তাকে ঢাকায় উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে।

এর আগে শুক্রবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে নওগাঁ-রাজশাহী মহাসড়কে পবা উপজেলার নওহাটা পুঠিয়াপাড়া এলাকায় এ সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপক শিবশংকর রায়। আহত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক আসাদুজ্জামান বাদশা। আসাদুজ্জামান স্কুটি চালাচ্ছিলেন। আর তার পেছনে ছিলেন অধ্যাপক শিবশংকর রায়।

এ ঘটনায় শুক্রবার দুপুরে পবা থানায় শিবশংকর রায়ের ছেলে শুভায়ন রায় সড়ক পরিবহন আইনে মামলা করেছেন। মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে পবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম বলেন, ‘এ ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী নেই বলে বোঝা যাচ্ছে না দুর্ঘটনাটি কীভাবে হয়েছে। তারা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করছেন।’

সড়ক দুর্ঘটনারাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
পানিতে ডুবে একই পরিবারের ৩ শিশুর মৃত্যু
জুলাই অভ্যুত্থানের পর সাংবাদিকদের দেওয়া হয়েছে অবারিত স্বাধীনতা: আজাদ মজুমদার
পাঁচ দল নিয়ে মাঠে গড়াবে এবারের বিপিএল!
গুমের তথ্যচিত্রের শুটিংয়ে সিলেট সীমান্তে সালাহউদ্দিন
রুপির রেকর্ড পতন: অবমূল্যায়ন নাকি ঝুঁকিতে ভারতীয় মুদ্রা?
ট্রাইব্যুনালের গ্রেফতারি পরোয়ানা: কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কার
এবার স্থলভাগের গ্যাস ব্লক বিদেশিদের ইজারা দেওয়ার তোড়জোড়
স্বর্ণের রেকর্ড দাম, পাল্টাচ্ছে বিনিয়োগের সমীকরণ?
বাগদান সেরেছেন ইশরাক
