X
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ধ্বংস করা হলো অবৈধ গ্যাস সংযোগে ব্যবহৃত ২ হাজার রেগুলেটর

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৬আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:০৮
অবৈধ রেগুলেটরগুলো রোলারের মাধ্যমে চাপা দিয়ে বিনষ্ট করা হয়

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবৈধ গ্যাস ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে জব্দ করা কমপক্ষে দুই হাজার অবৈধ গ্যাস রেগুলেটর ধ্বংস করা হয়েছে। রবিবার সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঘাটুরায় বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড বিজিডিসিএল অবৈধ রেগুলেটরগুলো রোলারের মাধ্যমে চাপা দিয়ে বিনষ্ট করে।

গ্যাস রেগুলেটর ধ্বংস সম্পর্কে বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড কুমিল্লা অফিসের জেনারেল ম্যানেজার মার্কেটিং (রুটিন দায়িত্ব) প্রকৌশলী আব্দুর রাজ্জাক জানান, গত ২০ মাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার ভাদুঘর মেড্ডা, কালিসিমা, গৌকর্ণ ঘাট, বিহাইর, সুহিলপুর ও সরাইল কুট্টাপাড়ার বিভিন্ন স্থানে মোট ২৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এর মধ্যে ১ হাজার ৭শ ৮১ জন গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। ২ হাজার ৩৮৫ মিটার পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নিষ্ক্রিয় করা হয়।

তিনি জানান, অভিযানকালে জব্দ করা কমপক্ষে দুই হাজার অনিবন্ধিত ও অবৈধ গ্যাস রেগুলেটর বিনষ্ট করা হয়েছে। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৪০ লাখ টাকা।

এ ব্যাপারে ২০৩টি মামলা দায়ের করা হয়। নিয়মিতভাবে অবৈধ গ্যাস লাইনের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের প্রকৌশলী আব্দুর রাজ্জাক।

অভিযানকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

/এমএএ/
বিষয়:
গ্যাস
সম্পর্কিত
অটোরিকশায় গ্যাসবেলুন বহনের সময় বিস্ফোরণ, ৭ জন দগ্ধ
শুক্রবার ১৬ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না যেসব এলাকায়
‘সারে ভর্তুকি চূড়ান্ত না করে গ্যাসের দাম বাড়ালে সংকট তৈরি হবে’
সর্বশেষ খবর
ইয়টে জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে চুম্বনে মাতলেন কেটি পেরি!
ইয়টে জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে চুম্বনে মাতলেন কেটি পেরি!
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে এসে ছাত্রলীগ নেতা আটক
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে এসে ছাত্রলীগ নেতা আটক
দানবীয় সরকারের পতনে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান অনিবার্য হয়ে পড়েছিল: ট্রাইব্যুনালে চিফ প্রসিকিউটর
দানবীয় সরকারের পতনে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান অনিবার্য হয়ে পড়েছিল: ট্রাইব্যুনালে চিফ প্রসিকিউটর
ওসমানী উদ্যানে ৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে হবে ‘জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ’
ওসমানী উদ্যানে ৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে হবে ‘জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ’
সর্বাধিক পঠিত
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বিদেশি ফলের দাম কিছুটা কমেছে, স্বস্তি দেশি ফলে
বিদেশি ফলের দাম কিছুটা কমেছে, স্বস্তি দেশি ফলে
১৫ কর্মকর্তাকে হেফাজতে নিয়েছে সেনা কর্তৃপক্ষ
১৫ কর্মকর্তাকে হেফাজতে নিয়েছে সেনা কর্তৃপক্ষ
তারেক রহমান জ্বরে আক্রান্ত
তারেক রহমান জ্বরে আক্রান্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media