ধ্বংস করা হলো অবৈধ গ্যাস সংযোগে ব্যবহৃত ২ হাজার রেগুলেটর

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবৈধ গ্যাস ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে জব্দ করা কমপক্ষে দুই হাজার অবৈধ গ্যাস রেগুলেটর ধ্বংস করা হয়েছে। রবিবার সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঘাটুরায় বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড বিজিডিসিএল অবৈধ রেগুলেটরগুলো রোলারের মাধ্যমে চাপা দিয়ে বিনষ্ট করে।
গ্যাস রেগুলেটর ধ্বংস সম্পর্কে বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড কুমিল্লা অফিসের জেনারেল ম্যানেজার মার্কেটিং (রুটিন দায়িত্ব) প্রকৌশলী আব্দুর রাজ্জাক জানান, গত ২০ মাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার ভাদুঘর মেড্ডা, কালিসিমা, গৌকর্ণ ঘাট, বিহাইর, সুহিলপুর ও সরাইল কুট্টাপাড়ার বিভিন্ন স্থানে মোট ২৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এর মধ্যে ১ হাজার ৭শ ৮১ জন গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। ২ হাজার ৩৮৫ মিটার পাইপলাইন নেটওয়ার্ক নিষ্ক্রিয় করা হয়।
তিনি জানান, অভিযানকালে জব্দ করা কমপক্ষে দুই হাজার অনিবন্ধিত ও অবৈধ গ্যাস রেগুলেটর বিনষ্ট করা হয়েছে। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৪০ লাখ টাকা।
এ ব্যাপারে ২০৩টি মামলা দায়ের করা হয়। নিয়মিতভাবে অবৈধ গ্যাস লাইনের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান, বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের প্রকৌশলী আব্দুর রাজ্জাক।
অভিযানকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।