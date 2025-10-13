X
চমেক হাসপাতালে এসি বিস্ফোরণে ৩ শ্রমিক দগ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:১৮আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:১৮
চমেক হাসপাতালে এসি বিস্ফোরণে ৩ শ্রমিক দগ্ধ

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে এসি বিস্ফোরণে তিন জন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকাল ১০টায় হাসপাতালের গাইনি ওয়ার্ড সংলগ্ন ভবনের ছাদে এসির কম্প্রেসার মেরামত কাজ করার সময় এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

বিস্ফোরণে দগ্ধ তিন জন হলেন– মিশকাত, শওকত ও তানভির। তিন জনই গণপূর্ত অধিদফতরে কর্মরত। তাদের মধ্যে শওকতের অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। তাকে হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছে। বাকি দুজনকে চমেক হাসপাতালের বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দায়িত্বরত পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই নুরুল আলম আশিক বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আজ সকালে হাসপাতালের ছয়তলা ছাদের ওপর এসি সার্ভিসিং করার সময় এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে গণপূর্ত অধিদফতরে কর্মরত তিন জন শ্রমিক দগ্ধ হন। আহতদের একজন আইসিইউতে। বাকি দুজন বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে চিকিৎসাধীন।

দুর্ঘটনায় হাসপাতালের কোনও রোগী বা ওয়ার্ডের কেউ হতাহত হয়নি বলে জানান তিনি।

 

হাসপাতালবিস্ফোরণচমেক
