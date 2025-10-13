X
সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

টাঙ্গাইলকে ঢাকা বিভাগেই রাখার দাবিতে যমুনা সেতু মহাসড়ক অবরোধ

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:১৮আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:১৮
ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কের গোলচত্বর এলাকায় অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন ছাত্র-জনতা

টাঙ্গাইল জেলাকে ঢাকা বিভাগেই রাখার দাবিতে ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কের গোলচত্বর এলাকায় অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন ছাত্র-জনতা। এতে ঢাকা-টাঙ্গাইল-যমুনা সেতু মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েন চালক ও যাত্রীরা।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এ বিক্ষোভ শুরু হয়। পরে অবরোধকারীর ঘণ্টাব্যাপী বিক্ষোভ করেন। এর আগে যমুনা গোলচত্বর এলাকায় সকাল থেকে ছাত্র-জনতা জড়ো হতে থাকেন। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তারা মহাসড়কে  নেমে অবরোধ করেন। তারা টাঙ্গাইল জেলাকে ঢাকা বিভাগেই রাখার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। এ সময় মহাসড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রী ও যানবাহনের চালকরা।

অবরোধকারীরা বলেন, ‘জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে টাঙ্গাইলকে ময়মনসিংহ বিভাগে যুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া নতুন ম্যাপও দেওয়া হয় সাইটে। কোনোভাবেই টাঙ্গাইল জেলাকে ভাগ করা যাবে না। ঢাকা বিভাগেই রাখতে হবে, না হলে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।’

এদিকে, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন তারা।

ভূঞাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রেজাউল করিম বলেন, ‘প্রশাসনের আশ্বাসে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নেন। বর্তমানে মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।’

ভূঞাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহবুব হাসান বলেন, ‘দাবির বিষয়টি প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে জানানো হবে।’ 

/এমএএ/
বিষয়:
মহাসড়কঅবরোধ
সম্পর্কিত
শিক্ষা ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি সাত কলেজে শিক্ষার্থীদের
রাজধানীর তিন স্থানে বিক্ষোভ-অবস্থান, তীব্র যানজট
বাসচাপায় হেফাজত নেতা নিহত, দুই মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ
সর্বশেষ খবর
কুমিল্লায় পিকআপ বোঝাই ভারতীয় শাড়ি জব্দ
কুমিল্লায় পিকআপ বোঝাই ভারতীয় শাড়ি জব্দ
নারী বিশ্বকাপে আজ বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ, দেখবেন কোথায়
নারী বিশ্বকাপে আজ বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ, দেখবেন কোথায়
গাজা পরিদর্শন করতে চান ট্রাম্প
গাজা পরিদর্শন করতে চান ট্রাম্প
মনিষের পার্টিতে নেমে এলো বলিউডের সব তারা
মনিষের পার্টিতে নেমে এলো বলিউডের সব তারা
সর্বাধিক পঠিত
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
ভারত সফরে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আফগান দূতকে তলব করলো পাকিস্তান
ভারত সফরে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আফগান দূতকে তলব করলো পাকিস্তান
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
‘চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে, খেলতে দেওয়া হবে না’
‘চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে, খেলতে দেওয়া হবে না’
রাজধানীর তিন স্থানে বিক্ষোভ-অবস্থান, তীব্র যানজট
রাজধানীর তিন স্থানে বিক্ষোভ-অবস্থান, তীব্র যানজট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media