সোমবার, ১৩ অক্টোবর ২০২৫
২৮ আশ্বিন ১৪৩২
কুমিল্লায় পিকআপ বোঝাই ভারতীয় শাড়ি জব্দ

কুমিল্লা প্রতিনিধি
১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২৬আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২৬
সুলতানপুর ৬০ বিজিবি এসব শাড়ি জব্দ করে

কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার শশীদল সীমান্ত এলাকা থেকে পিকআপ বোঝাই ভারতীয় উন্নতমানের শাড়ি জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। সোমবার (১৩ অক্টোবর) ভোর সাড়ে ৫টার দিকে সুলতানপুর ৬০ বিজিবি এসব শাড়ি জব্দ করে।

বিজিবির সূত্রে জানা যায়, অভিযান চালিয়ে একটি পিকআপসহ বিপুল পরিমাণ ভারতীয় শাড়ি উদ্ধার করে। এসব শাড়ির আনুমানিক সিজার মূল্য তিন কোটি টাকারও বেশি বলে জানায় বিজিবি।

এ বিষয়ে সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল জিয়াউর রহমান বলেন, ‘সীমান্ত নিরাপত্তা ও চোরাচালান প্রতিরোধে ৬০ বিজিবির অভিযান অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে। সীমান্তবর্তী এলাকায় চোরাচালান দমনে বিজিবি শূন্য সহনশীল নীতি অনুসরণ করছে।

জব্দ মালামাল পরবর্তী আইনানুগ প্রক্রিয়া শেষে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে বিজিবি সূত্রে জানা গেছে।

বিজিবিভারত সীমান্ত
নারী বিশ্বকাপে আজ বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ, দেখবেন কোথায়
টাঙ্গাইলকে ঢাকা বিভাগেই রাখার দাবিতে যমুনা সেতু মহাসড়ক অবরোধ
গাজা পরিদর্শন করতে চান ট্রাম্প
মনিষের পার্টিতে নেমে এলো বলিউডের সব তারা
সারজিসের প্রোগ্রামে বিদ্যুৎ যাওয়ার ঘটনায় যে ব্যাখ্যা দিলো নেসকো
ভারত সফরে যৌথ বিবৃতি নিয়ে আফগান দূতকে তলব করলো পাকিস্তান
ভোটার এলাকা পরিবর্তন করলেন প্রধান উপদেষ্টা
‘চট্টগ্রাম বন্দর নিয়ে খেলা শুরু হয়েছে, খেলতে দেওয়া হবে না’
রাজধানীর তিন স্থানে বিক্ষোভ-অবস্থান, তীব্র যানজট
