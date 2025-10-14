রাকসু নির্বাচন: শেষ দিনের প্রচারণায় জমজমাট ক্যাম্পাস

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রচারণার শেষ দিনে জমজমাট হয়ে উঠেছে পুরো ক্যাম্পাস। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল থেকেই বিভিন্ন প্যানেল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পোস্টার, লিফলেট নিয়ে প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন।
ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা গেছে, প্রার্থীরা সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকগুলোতে প্রচারণা চালাচ্ছেন। প্রার্থীদের সঙ্গে প্রচারণায় বন্ধু ও সহপাঠীরাও যুক্ত হয়েছেন। প্রধান ফটকের বাইরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন একাডেমিক ভবনের প্রবেশপথগুলোতে, প্রতিটি হল ফটকে, বিভিন্ন চত্বরে, চায়ের দোকানে, আড্ডাস্থলগুলোতে প্রচারণা চালাচ্ছেন তারা। জমজমাট প্রচারণাকে ঘিরে পুরো ক্যাম্পাসজুড়ে বিরাজ করছে উৎসবমুখর পরিবেশ।
ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবির বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট আমল থেকেই আমরা শিক্ষার্থীদের পাশে ছিলাম। তাদের অধিকার আদায়ের দাবি ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করার জন্য আমরা বহুবার নানা ধরনের নির্যাতনে শিকার হয়েছি। সেই থেকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমাদের ওঠাবসা সম্পর্ক। এখন নতুন করে আমরা ভোটের মাঠে নেমেছি, শিক্ষার্থীদের ভালোবাসা ও সমর্থনে আমরা জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী।’
ছাত্রশিবির সমর্থিত সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের ভিপি পদপ্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, ‘আজ প্রচারণার শেষ দিন, এখন আমরা পাল্টাপাল্টি অভিযোগ করে সময় নষ্ট না করে প্রচারণায় সম্পূর্ণ সময় ব্যয় করতে চাই।’
স্বতন্ত্র জিএস পদপ্রার্থী আছিয়া খাতুন বলেন, ‘রাকসু নির্বাচনকে ঘিরে যে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে শিক্ষার্থীরা আগের পরিবেশ থেকে দ্বিগুণ বেশি উপভোগ করছে। শিক্ষার্থীরা ১৬ তারিখে আমাকে ভোট দিয়ে এক বছরের জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ করে দেবেন বলে আমি আশাবাদী।’
উল্লেখ্য, রাকসু নির্বাচনে মোট ২৮ হাজার ৯০৫ জন ভোটার রয়েছেন। এর মধ্যে রাকসু, সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি ও হল সংসদ নির্বাচনে মোট ৯০৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর রাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে রাকসু, হল সংসদ ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি মিলিয়ে একজন ভোটারকে ৪৩টি ভোট দিতে হবে। নির্বাচনের ভোটগ্রহণ ৯৯০টি বুথের মাধ্যমে ১৭টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। ভোট প্রদানের পর গণনা শেষে ২৫ সেপ্টেম্বরই ফল প্রকাশ করা হবে।