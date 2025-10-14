X
মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৫
২৯ আশ্বিন ১৪৩২
‘শাপলা প্রতীক না দিলে এনসিপি রাস্তায় নামবে’

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৫১আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:৫১
এনসিপির উত্তর অঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম

শাপলা প্রতীকের ব্যাপারে অনড় অবস্থানের কথা জানিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তর অঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, ‘আইনগত বাধা না থাকায় নির্বাচন কমিশন এনসিপিকে শাপলা প্রতীক দিতে পারে। যদি শাপলা না দেয় তাহলে নির্বাচন কমিশন এনসিপির প্রতি অন্যায় করবে। শাপলা প্রতীকের জন্য প্রয়োজনে এনসিপি জনগণকে নিয়ে রাস্তায় নামবে।’

মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ নগরীর তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে দলের জেলা সমন্বয় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সমন্বয় সভায় সারজিস আলম আরও বলেন, ‘এনসিপি সংগঠনের সক্ষমতা বাড়াতে কাজ করছে। এনসিপি টাকার বিনিময়ে এমপি নমিনেশনের কালচারের বাইরে থাকবে।’

এ সময় এনসিপির বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আশেকীন আলম, জেলা সদস্য অ্যাডভোকেট এটিএম মাহবুব আলম, সদস্য ইকরাম এলাহী খান সাজুসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

/এমএএ/
বিষয়:
সারজিস আলমজাতীয় নাগরিক পার্টি- এনসিপি
