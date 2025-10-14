চট্টগ্রামে ২০ কোটি টাকার দেশি-বিদেশি জাল মুদ্রাসহ ২ জন গ্রেফতার

চট্টগ্রাম নগরীতে ২০ কোটি টাকার দেশি-বিদেশি জাল মুদ্রাসহ চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৭। মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) বিকালে নগরীর চাঁদগাঁও থানাধীন নুরনগর হাউজিং সোসাইটির সুলতান টাওয়ারের তৃতীয় তলার একটি ফ্ল্যাটে অভিযান তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলো– চকরিয়া থানাধীন বিমু বিলছড়ি এলাকার তাজ উদ্দিনের ছেলে তানবিজ উদ্দিন (২০) এবং চন্দনাইশ উপজেলার আলাউদ্দিনের ছেলে আসিফ (২২)।
এ সময় তাদের কাছে থাকা ইউরো, সৌদি রিয়াল, সংযুক্ত আরব আমিরাত দিরহাম, ইউএস ডলার, মিয়ানমার কিয়াট এবং বাংলাদেশি বিভিন্ন মানের বিপুল পরিমাণ জালমুদ্রা জব্দ করা হয়। যার বাংলাদেশি মুদ্রামান আনুমানিক ২০ কোটি টাকা।
র্যাব-৭-এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল হাফিজুর রহমান বলেন, ‘গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পেরে নগরীর চাঁদগাঁও থানাধীন একটি ফ্ল্যাটে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় আনুমানিক ২০ কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন দেশের বিপুল পরিমাণ জাল মুদ্রাসহ চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।’
এ ঘটনায় চান্দগাঁও থানায় মামলা দায়ের করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।