চাকসু নির্বাচন: ব্রেইল ব্যালট না থাকায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভোটারদের উদ্বেগ

চবি প্রতিনিধি
১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:২২আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:২২
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে ব্রেইল পদ্ধতির ব্যালট পেপার না থাকায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভোটারদের মধ্যে সুষ্ঠু ভোটদান নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। তাদের আশঙ্কা, অন্য কেউ তাদের পক্ষে ভোট দিতে গেলে, সেই ব্যক্তি নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে দিতে পারেন।

বুধবার বেলা দেড়টার দিকে চাকসু ভবনের দ্বিতীয় তলায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রে এই অভিযোগ করেন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভোটাররা।

কেন্দ্রীয় সংসদের নির্বাহী সদস্য পদপ্রার্থী মিজান মিয়া বলেন, ‘আজকে আমি ভোটকেন্দ্রে এসেছি ভোট দেওয়ার জন্য। আমি ভোট দিয়েছি, কিন্তু মানসম্মতভাবে ভোট দিতে পারিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ব্রেল পদ্ধতি ছিল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ব্রেইল পদ্ধতিতে ব্যালট তৈরি করবে বলেছিল, কিন্তু শেষ দিকে এসে তারা এটা করেনি। তারা বলছেন, একজন আমাদের হয়ে ভোট দিয়ে দেবেন। আমরা বলবো, তারা লিখবে। আমরা এটাতে আস্থা রাখতে পারছি না। তারা নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকেই ভোট দিয়ে দিতে পারেন। তাই আমি আশঙ্কা করছি, আমার ভোটটা আদৌ সঠিকভাবে দিতে পেরেছি কিনা।’

প্রতিবন্ধী ছাত্রসমাজের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম কিবরিয়া বলেন, ‘দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা ব্রেইল ব্যালটের মাধ্যমে নিজের ভোট নিজে দেওয়ার দাবি করে আসলেও প্রশাসনিক ব্যর্থতা এবং অবহেলার কারণে একটি অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের ভোট প্রদান করতে হচ্ছে। যা খুবই দুঃখজনক এবং বেদনাদায়ক।’

