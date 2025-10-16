X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে পাসের হারে মেয়েরা এগিয়ে

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২১আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২১
ময়মনসিংহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৫১ দশমিক ৫৪ শতাংশ। পাসের দিক থেকে মেয়েরা রয়েছে এগিয়ে।

বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) সকালে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানায়, এই শিক্ষা বোর্ড থেকে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ৭৫ হাজার ৮৫৫ জন। এর মধ্যে পাস করেছে ৩৯ হাজার ৯৬ জন। ছাত্ররা পাস করেছে ১৬ হাজার ৬৬৭ জন; পাসের হার ৪৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ। ছাত্রীরা পাস করেছে ২২ হাজার ৪২০ জন। পাসের হার ৫৫ দশমিক ৭০ শতাংশ।

সাংবাদিক সম্মেলনে পরীক্ষার নিয়ন্ত্রক প্রফেসর সৈয়দ আখতারুজ্জামান জানান, পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২ হাজার ৬৮৪ জন। এর মধ্যে মেয়েরা রয়েছে ১ হাজার ৫৬৭ জন এবং ছেলের সংখ্যা ১ হাজার ১১৭ জন।

তিনি আরও জানান, বিজ্ঞান বিভাগে পাস করেছে ৭৬ দশমিক ৯০ শতাংশ, মানবিকে ৪৫.৬৪ শতাংশ এবং ব্যবসায়িক শিক্ষা বিভাগে ৪১.১২ শতাংশ।

শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১০৬টি কেন্দ্রে ৩০৬টি কলেজের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় অংশ নেয়। এবারে পরীক্ষায় শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তিনটি আর অকৃতকার্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা রয়েছে ১৫টি।

বিষয়:
এইচএসসি পরীক্ষা
