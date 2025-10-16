কুমিল্লা বোর্ডের যে নয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাস করেনি কেউ

কুমিল্লা বোর্ডের নয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনও শিক্ষার্থী পাস করতে পারেননি। বৃহস্পতিবার ফল ঘোষণার পর এ তথ্য জানান শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. শামছুল ইসলাম।
ওই নয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলো– কুমিল্লার লালমাই উপজেলার সুরুজ মেমোরিয়াল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার ষাইটশালা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার জিনোদপুর ইউনিয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বিজয়নগর উপজেলার নিদারাবাদ ইউনিয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও চাঁনপুর আদর্শ হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, লক্ষ্মীপুর জেলার কমলনগর উপজেলার তোরাবগঞ্জ হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার ক্যামব্রিজ সিটি কলেজ, রামগতি সেবাগ্রাম ফজলুর রহমান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তরের জীবগাঁও জেনারেল হক হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ।
কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর শামছুল ইসলাম বলেন, ‘যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলাফল খারাপ হয়েছে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’