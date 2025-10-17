পল্লী বিদ্যুতের কন্ট্রোল রুমে আগুন, বিদ্যুৎহীন ৫ উপজেলা

সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জের পালবাড়ী এলাকার পল্লী বিদ্যুতের বিদ্যুতের সুইচিং কন্ট্রোল রুমে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় সিলেটের পাঁচ উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে।
ফেঞ্চুগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ এরিয়া অফিসের এজিএম শামসুল ইসলাম জানান, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত পৌনে ১২টার দিকে কন্ট্রোল রুমে আগুন লাগে। ফায়ার সার্ভিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে, আগুনে রুমের অনেক যন্ত্রপাতি পুড়ে গেছে। এ কারণে ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা সম্পূর্ণ এবং ওসমানীনগর, রাজনগর, গোলাপগঞ্জ ও বালাগঞ্জের আংশিক এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে।