শুক্রবার, ১৭ অক্টোবর ২০২৫
১ কার্তিক ১৪৩২
রাকসুতে ছাত্রদলের একমাত্র জয়ী প্রার্থী জাতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড় নার্গিস

রাজশাহী প্রতিনিধি
১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩৭আপডেট : ১৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩৭
নার্গিস খাতুন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে জাতীয় নারী ফুটবল দলের খেলোয়াড় ও ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’ প্যানেলের প্রার্থী নার্গিস খাতুন ক্রীড়া সম্পাদক পদে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো জাতীয় পর্যায়ের কোনও খেলোয়াড় এই পদে নির্বাচিত হলেন।

শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম অডিটোরিয়ামে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. এফ নজরুল ইসলাম আনুষ্ঠানিকভাবে রাকসু নির্বাচনের এই ফল ঘোষণা করেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, নার্গিস খাতুন এবারের রাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেল থেকে একমাত্র জয়ী প্রার্থীও। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী তিনি।

ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সংসদের মোট ২৩টি পদের ২০টিতেই জয় পেয়েছে ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’। বাকি তিনটি পদের একটিতে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে জয় পেয়েছেন আধিপত্যবিরোধী ঐক্য জোটের সালাহউদ্দিন আম্মার, ক্রীড়া সম্পাদক পদে ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’-এর নার্গিস খাতুন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী তোফায়েল আহমেদ তোফা বিজয়ী হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, রাকসুর ভোটার ২৮ হাজার ৯০১ জন। অন্যদিকে রাকসু, হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে মোট প্রার্থী ৮৬০ জন।

এ নির্বাচনে ১১টি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। এর মধ্যে আলোচিত ৮টি প্যানেল হলো–  ছাত্রদল মনোনীত প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’, ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোট’, ছাত্র অধিকার পরিষদ ও ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে গঠিত ‘রাকসু ফর র‌্যাডিক্যাল চেঞ্জ’, সাবেক সমন্বয়কদের নেতৃত্বে ‘আধিপত্যবাদবিরোধী ঐক্য’, বাম জোটের ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’, ছাত্র ইউনিয়ন (একাংশ) ঘোষিত ‘অপরাজেয় ৭১, অপ্রতিরোধ্য ২৪’, সাবেক আরেক নারী সমন্বয়কের নেত্বতে ‘সর্বজনীন শিক্ষার্থী সংসদ’, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন মনোনীত ‘সচেতন শিক্ষার্থী পরিষদ’।

বিষয়:
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়বাংলাদেশ নারী ফুটবলরাকসু নির্বাচন
