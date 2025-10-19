ফরিদপুরে কাদিরদী বাজারে আগুনে ১৭ দোকান পুড়ে ছাই

ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলার কাদিরদী বাজারে আগুনে প্রায় ১৭টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শনিবার দিবাগত রাত সোয়া ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। তবে প্রাথমিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের নাম-ঠিকানা ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিস।
স্থানীয় ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দিবাগত রাত সোয়া ১০টার দিকে বোয়ালমারী উপজেলার কাদিরদী বাজারের মাছ বাজার সংলগ্ন বাচ্চু মোল্লার মার্কেটের নাসির দর্জির দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত। তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটেছে। আগুনে বাচ্চু মোল্লার মার্কেট, আজিজ মোল্লার মার্কেটসহ চারটি মার্কেটের মনোহারি দোকান, ওষুধ, টেইলার্স, বীজ ও জুতার দোকান, রেস্টুরেন্টসহ কমপক্ষে ১৭টি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।
খবর পেয়ে এলাকাবাসী, মধুখালী ও বোয়ালমারী ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা প্রায় দেড় ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নেভাতে সক্ষম হন।
তবে বাজারের ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, আগুন লাগার একঘণ্টা পর প্রথমে মধুখালী ফায়ার সার্ভিস এবং পরে বোয়ালমারী ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন।
স্থানীয় বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য মনির হোসেন বলেন, ‘বাজারের ব্যবসায়ীরা দোকানপাট বন্ধ করে চলে যাওয়ায় বাজারে পাহারাদার ছাড়া বেশি লোকজন ছিল না। আগুনের শোরগোল শুনে বাড়ি থেকে দৌড়ে গিয়ে দেখি কয়েকটি দোকানে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। পাশে আমারও কয়েকটি দোকান রয়েছে। তবে আমার দোকানকে ক্ষয়ক্ষতি থেকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন।’
স্থানীয় ইউপি সদস্য বুলবুল হোসেন বলেন, ‘আগুনে ১৭টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছে। এতে কোটি টাকার বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তবে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা খবর পাওয়ার পর প্রায় এক ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে আসেন। তারপরও ফায়ার সার্ভিসের লোকজন না আসলে হয়তো বাজারের অনেকংশই পুড়ে যেত।’
বোয়ালমারী ফায়ার সার্ভিসের লিডার খালেক শেখ বলেন, ‘খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই মধুখালী ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছিল। আমরা আশার পরে একযোগে দুই ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা স্থানীয়দের সহায়তায় এক ঘন্টা চেষ্টার ফলে আগুন নেভাতে সক্ষম হই। আরো বিস্তারিত মধুখালী ফায়ার সার্ভিস জানাতে পারবেন।
শনিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করে মধুখালী ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ রাশেদুল আলম বলেন, আগুনে তেরটি দোকান একেবারে পুড়ে গেছে। এক ঘন্টার আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়, তবে অভিযান সম্পূন্ন করতে প্রায় দেড় ঘন্টা সময় লেগেছে। ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক সট সার্কিটের মাধ্যমে আগুনের সুত্রপাত। ক্ষয়ক্ষতির পরিমান আরো পরে জানাতে পারবেন বলে তিনি জানিয়েছেন।