বরগুনায় ডেঙ্গুতে তরুণীর মৃত্যু, নতুন করে আক্রান্ত ৫৮

বরগুনায় বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা, ঘটছে মৃত্যুর ঘটনা। আবারও আক্রান্ত হয়ে বুলি (২২) নামে এক তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬১ জনে।
রবিবার (১৯ অক্টোবর) বরগুনা সিভিল সার্জন জানায়, শুক্রবার দিবাগত রাতে বরগুনা ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশালে নেওয়ার পথে সুবিদখালী নামক স্থানে ওই তরুণীর মৃত্যু হয়।
মৃত বুলি সদর উপজেলার ৭নম্বর ঢলুয়া ইউনিয়নের ডালভাঙ্গা গ্রামের শহিদ খানের মেয়ে।
সিভিল সার্জন অফিসের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় শুধু বরগুনা সদর হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৩৫ জন। এ ছাড়া জেলার তালতলীতে ৪, বেতাগীতে ১, বামনায় ১১ এবং পাথরঘাটায় ৭ জন হাসপাতালে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১৪১ জন। এ বছর জেলায় এখন পর্যন্ত ৮ হাজার ৩৪৭ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৮ হাজার ২০৬ জন। এ ছাড়া বরগুনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এখন পর্যন্ত ১৪ জন আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বরগুনার বাইরে চিকিৎসা নিয়ে মারা গেছেন আরও ৪৭ জন। জেলায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬১ জনে।
বরগুনা সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ আবুল ফাত্তাহ বলেন, ‘জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে আক্রান্তের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিল। তবে একদিনের ব্যবধানে আবার আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে।
তিনি জানান, ধরে নিতে হবে ডেঙ্গু স্থায়ী সমস্যা। কবে নাগাদ পুরোপুরি নির্মূল হবে তা বলা যাচ্ছে না। তাই সবাইকে সচেতন হতে হবে।