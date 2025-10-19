X
রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বরগুনায় ডেঙ্গুতে তরুণীর মৃত্যু, নতুন করে আক্রান্ত ৫৮

বরগুনা প্রতিনিধি
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৯আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৯
বরগুনার হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী

বরগুনায় বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা, ঘটছে মৃত্যুর ঘটনা। আবারও আক্রান্ত হয়ে বুলি (২২) নামে এক তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬১ জনে।

রবিবার (১৯ অক্টোবর) বরগুনা সিভিল সার্জন জানায়, শুক্রবার দিবাগত রাতে বরগুনা ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশালে নেওয়ার পথে সুবিদখালী নামক স্থানে ওই তরুণীর মৃত্যু হয়।

মৃত বুলি সদর উপজেলার ৭নম্বর ঢলুয়া ইউনিয়নের ডালভাঙ্গা গ্রামের শহিদ খানের মেয়ে।

সিভিল সার্জন অফিসের সবশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় শুধু বরগুনা সদর হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৩৫ জন। এ ছাড়া জেলার তালতলীতে ৪, বেতাগীতে ১, বামনায় ১১ এবং পাথরঘাটায় ৭ জন হাসপাতালে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে মোট ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১৪১ জন। এ বছর জেলায় এখন পর্যন্ত ৮ হাজার ৩৪৭ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৮ হাজার ২০৬ জন। এ ছাড়া বরগুনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এখন পর্যন্ত ১৪ জন আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বরগুনার বাইরে চিকিৎসা নিয়ে মারা গেছেন আরও ৪৭ জন। জেলায় মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬১ জনে।

বরগুনা সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদ আবুল ফাত্তাহ বলেন, ‘জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে আক্রান্তের সংখ্যা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিল। তবে একদিনের ব্যবধানে আবার আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে।

তিনি জানান, ধরে নিতে হবে ডেঙ্গু স্থায়ী সমস্যা। কবে নাগাদ পুরোপুরি নির্মূল হবে তা বলা যাচ্ছে না। তাই সবাইকে সচেতন হতে হবে।

/এমএএ/
বিষয়:
ডেঙ্গু আপডেট
সম্পর্কিত
ডেঙ্গুতে আরও এক মৃত্যু
বরগুনায় ডেঙ্গুতে স্কুলশিক্ষকের মৃত্যু, নতুন আক্রান্ত ৫৪
অক্টোবরে ডেঙ্গু রোগী ১০ হাজার ছাড়ালো
সর্বশেষ খবর
আবুধাবি টি-টেন লিগে সাইফ, নাহিদ 
আবুধাবি টি-টেন লিগে সাইফ, নাহিদ 
ময়মনসিংহে যুবককে কুপিয়ে হত্যা
ময়মনসিংহে যুবককে কুপিয়ে হত্যা
আফগানিস্তানের জায়গায় পাকিস্তানে যাচ্ছে জিম্বাবুয়ে
আফগানিস্তানের জায়গায় পাকিস্তানে যাচ্ছে জিম্বাবুয়ে
ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের ফ্যাক্টরিতে আগুন
ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের ফ্যাক্টরিতে আগুন
সর্বাধিক পঠিত
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
রেকর্ড গড়ার পর স্বর্ণের দামে পতন
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
উপদেষ্টা মাহফুজ যে আসনে নির্বাচন করতে পারেন, জানালেন তার ভাই
উপদেষ্টা মাহফুজ যে আসনে নির্বাচন করতে পারেন, জানালেন তার ভাই
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media