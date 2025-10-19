X
রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতে না হওয়ার মতো কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি: ইসি আনোয়ারুল

সিলেট প্রতিনিধি
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৩৪আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৩৪
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন ইসি আনোয়ারুল ইসলাম

‘নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতে না হওয়ার মতো কোনও পরিস্থিতি তৈরি হয়নি’ বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) আনোয়ারুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘রমজানের আগেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।’

রবিবার সকালে সিলেট পুলিশ লাইনসে নির্বাচনকালীন দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

ইসি আনোয়ারুল ইসলাম এ সময় বলেন, ‘সাংবিধানিক আইন ও বিধি অনুযায়ী প্রতীকের তালিকায় শাপলা প্রতীক না থাকায় তা বরাদ্দ দেওয়া সম্ভব নয়।

‘প্রতীক নির্ধারণ সংবিধান ও নির্বাচনি বিধিমালার আওতায় করা হয়। শাপলা প্রতীক সেই তালিকায় নেই, তাই তা বরাদ্দ দেওয়ার সুযোগও নেই।’

নির্বাচন প্রসঙ্গে ইসি আনোয়ারুল জানান, নির্বাচনকে সামনে রেখে সব বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোনও চ্যালেঞ্জ হিসেবে থাকবে না বলে আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘অতীতের মতো বিতর্কিত নির্বাচন আর হবে না। সবার সহযোগিতায় একটি সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।’

তিনি বলেন, ‘বিতর্কিত বা প্রশ্নবিদ্ধ কোনও কর্মকর্তা যাতে নির্বাচনি দায়িত্বে না থাকেন, সে বিষয়ে নির্বাচন কমিশন কঠোর অবস্থানে রয়েছে।’

/এমএএ/
বিষয়:
নির্বাচন কমিশনত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন
সম্পর্কিত
ইসির রিমোট আগারগাঁওয়ে নেই: হাসনাত
ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল, আ.লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না: সিইসি
নির্বাচন থেকে বিরত রাখার অপচেষ্টা করলে রাজপথই একমাত্র জায়গা: নাহিদ ইসলাম 
সর্বশেষ খবর
শাহজালালের কার্গো ভিলেজে এখনও উড়ছে ধোঁয়া
শাহজালালের কার্গো ভিলেজে এখনও উড়ছে ধোঁয়া
শাহজালালের কার্গো এলাকা পরিদর্শনে উপদেষ্টাসহ ব্যবসায়ী নেতারা
শাহজালালের কার্গো এলাকা পরিদর্শনে উপদেষ্টাসহ ব্যবসায়ী নেতারা
মালয়েশিয়ার প্রথম টি-টোয়েন্টি লিগে পরামর্শকের ভূমিকায় তামিম, ব্রেট লি
মালয়েশিয়ার প্রথম টি-টোয়েন্টি লিগে পরামর্শকের ভূমিকায় তামিম, ব্রেট লি
রাজধানীতে নারী সংবাদকর্মীর মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীতে নারী সংবাদকর্মীর মরদেহ উদ্ধার
সর্বাধিক পঠিত
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
উত্তরায় ৫ হাজার পুলিশ মোতায়েন
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কি আবারও ফিরছে?
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ড: কী প্রভাব পড়তে পারে অর্থনীতিতে
উপদেষ্টা মাহফুজ যে আসনে নির্বাচন করতে পারেন, জানালেন তার ভাই
উপদেষ্টা মাহফুজ যে আসনে নির্বাচন করতে পারেন, জানালেন তার ভাই
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
লিজের বোয়িং দুটি কিনছে না বিমান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media