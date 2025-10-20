X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘পৃথিবীতে প্রতি ৩ জনের একজন নারী হাড়ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হচ্ছে’

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৫৭আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৫৭
‘বিশ্ব অস্টিওপরেসিস দিবস’ উপলক্ষে আয়োজিত সায়েন্টিফিক সেমিনারে বক্তারা

পৃথিবীতে পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রতি তিন জন নারীর একজন এবং পাঁচ জন পুরুষের একজন হাড়ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, এমন তথ্য জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। সোমবার (২০ অক্টোবর) সকালে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ অডিটোরিয়ামে ‘বিশ্ব অস্টিওপরেসিস দিবস’ উপলক্ষে আয়োজিত সায়েন্টিফিক সেমিনারে এমন তথ্য জানান তারা।

এ সময় বিশেষজ্ঞ  চিকিৎসকরা জানান, মানুষের ৪০ বছর বয়সের আগে হাড়ের বৃদ্ধি বেশি হয়, ক্ষয় কম হয়। এরপর থেকে হাড়ের ক্ষয় বেশি হয়, বৃদ্ধি কম হয়। সচেতনতার মাধ্যমে হাড়ের ক্ষয় রোধ করা সম্ভব।

তারা আরও জানান, এ রোগের চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম। এর মধ্যে ওজন কমাতে হবে, লাইফস্টাইল বদলাতে হবে। নিয়মিত ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম করলে হাড়ের শক্তি বাড়ে। ধূমপান ও মদপান থেকে বিরত থাকতে হবে। ডায়াবেটিস, লিভার, কিডনি রোগ নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে।

ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাজমুল আলম খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গোলাম ফেরদৌস।

সেমিনারে হাড়ক্ষয় সম্পর্কে মাল্টিমিডিয়ায় তথ্য উপস্থাপন করেন অর্থোপেডিক্স বিভাগের  চিকিৎিসক আমিনুল ইসলাম, মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক এমদাদ উল্লাহ খান ও গাইনি বিভাগের চিকিৎসক আয়েশা বেগ।

অর্থপেডিক্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. কামরুজ্জামান মানিকের সঞ্চালনায় বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মতামত দেন অধ্যাপক ডাক্তার আব্দুল হান্নান, অধ্যাপক ডাক্তার তানজিলা লতিফ, ডাক্তার মোহাম্মদ জাকির হোসেনসহ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।

/এমএএ/
বিষয়:
চিকিৎসা
সম্পর্কিত
ডেঙ্গুর ঢেউ জানুয়ারি পর্যন্ত থাকবে, নিয়ন্ত্রণ আরও কঠিন করে তুলবে
হাসপাতালে নারী রোগীকে যৌন হয়রানি, তিন কর্মী গ্রেফতার
মাতৃমৃত্যু রোধে রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে চিকিৎসা সামগ্রী হস্তান্তর
সর্বশেষ খবর
আবারও জেলেনস্কিকে ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ট্রাম্প: প্রতিবেদন
আবারও জেলেনস্কিকে ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ট্রাম্প: প্রতিবেদন
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
কেমন থাকবে ঢাকার আবহাওয়া
কেমন থাকবে ঢাকার আবহাওয়া
হংকংয়ে রানওয়ে থেকে ছিটকে সাগরে পড়লো উড়োজাহাজ, প্রাণহানির শঙ্কা ২
হংকংয়ে রানওয়ে থেকে ছিটকে সাগরে পড়লো উড়োজাহাজ, প্রাণহানির শঙ্কা ২
সর্বাধিক পঠিত
‘মা ইলিশ’ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান, ৩০ হাজার মিটার জাল জব্দ
‘মা ইলিশ’ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান, ৩০ হাজার মিটার জাল জব্দ
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
অবলোপন ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা পাবেন ৫ শতাংশ প্রণোদনা
অবলোপন ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা পাবেন ৫ শতাংশ প্রণোদনা
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
গাড়িবহরে হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন ‘আ.লীগ প্রার্থীও এমন করেনি’
গাড়িবহরে হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন ‘আ.লীগ প্রার্থীও এমন করেনি’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media