‘পৃথিবীতে প্রতি ৩ জনের একজন নারী হাড়ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হচ্ছে’

পৃথিবীতে পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রতি তিন জন নারীর একজন এবং পাঁচ জন পুরুষের একজন হাড়ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, এমন তথ্য জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। সোমবার (২০ অক্টোবর) সকালে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ অডিটোরিয়ামে ‘বিশ্ব অস্টিওপরেসিস দিবস’ উপলক্ষে আয়োজিত সায়েন্টিফিক সেমিনারে এমন তথ্য জানান তারা।
এ সময় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা জানান, মানুষের ৪০ বছর বয়সের আগে হাড়ের বৃদ্ধি বেশি হয়, ক্ষয় কম হয়। এরপর থেকে হাড়ের ক্ষয় বেশি হয়, বৃদ্ধি কম হয়। সচেতনতার মাধ্যমে হাড়ের ক্ষয় রোধ করা সম্ভব।
তারা আরও জানান, এ রোগের চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম। এর মধ্যে ওজন কমাতে হবে, লাইফস্টাইল বদলাতে হবে। নিয়মিত ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম করলে হাড়ের শক্তি বাড়ে। ধূমপান ও মদপান থেকে বিরত থাকতে হবে। ডায়াবেটিস, লিভার, কিডনি রোগ নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে।
ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. নাজমুল আলম খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল গোলাম ফেরদৌস।
সেমিনারে হাড়ক্ষয় সম্পর্কে মাল্টিমিডিয়ায় তথ্য উপস্থাপন করেন অর্থোপেডিক্স বিভাগের চিকিৎিসক আমিনুল ইসলাম, মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক এমদাদ উল্লাহ খান ও গাইনি বিভাগের চিকিৎসক আয়েশা বেগ।
অর্থপেডিক্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. কামরুজ্জামান মানিকের সঞ্চালনায় বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মতামত দেন অধ্যাপক ডাক্তার আব্দুল হান্নান, অধ্যাপক ডাক্তার তানজিলা লতিফ, ডাক্তার মোহাম্মদ জাকির হোসেনসহ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।