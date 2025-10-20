হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন, ‘সন্ত্রাসী দিয়ে জনসমর্থন দমন করা যাবে না’

ফরিদপুর-৩ (সদর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি এ কে আজাদ বলেছেন, ‘চাঁদাবাজি ও পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে বালুকাটার বিরোধিতা করার কারণেই পরমানন্দপুরে হামলার ঘটনা ঘটেছে। সন্ত্রাসী দিয়ে কখনও জনসমর্থন ও জনভিত্তিকে দমন করা যায় না। জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়েই এ হামলা চালানো হয়েছে।’
সোমবার ফরিদপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কে আজাদ এসব কথা বলেন।
রবিবার বিকালে ফরিদপুর সদর উপজেলার পরমানন্দপুরে গণসংযোগকালে যুবদলের ব্যানারে এ কে আজাদের গাড়ি বহরে হামলার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কোতয়ালি থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।
‘বিএনপির নেতাকর্মীদের এমন হামলা সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা’ বলে মন্তব্য করে আজাদ সাংবাদিকদের বলেন, ‘সন্ত্রাসীদের মোকাবিলা করেই ২০২৪ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। এবারও জনগণকে সঙ্গে নিয়েই সন্ত্রাসীদের মোকাবিলা করবো।’