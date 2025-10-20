X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন, ‘সন্ত্রাসী দিয়ে জনসমর্থন দমন করা যাবে না’

ফরিদপুর প্রতিনিধি
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০৫আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:০৫
ফরিদপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন এ কে আজাদ

ফরিদপুর-৩ (সদর) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি এ কে আজাদ বলেছেন, ‘চাঁদাবাজি ও পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে বালুকাটার বিরোধিতা করার কারণেই পরমানন্দপুরে হামলার ঘটনা ঘটেছে। সন্ত্রাসী দিয়ে কখনও জনসমর্থন ও জনভিত্তিকে দমন করা যায় না। জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হয়েই এ হামলা চালানো হয়েছে।’

সোমবার ফরিদপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কে আজাদ এসব কথা বলেন।

রবিবার বিকালে ফরিদপুর সদর উপজেলার পরমানন্দপুরে গণসংযোগকালে যুবদলের ব্যানারে এ কে আজাদের গাড়ি বহরে হামলার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় কোতয়ালি থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।

‘বিএনপির নেতাকর্মীদের এমন হামলা সুষ্ঠু নির্বাচনে বাধা’ বলে মন্তব্য করে আজাদ সাংবাদিকদের বলেন, ‘সন্ত্রাসীদের মোকাবিলা করেই ২০২৪ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। এবারও জনগণকে সঙ্গে নিয়েই সন্ত্রাসীদের মোকাবিলা করবো।’

/এমএএ/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
কে ‘বাসার’ কে ‘ওয়েটার’, জানেন কি!
কে ‘বাসার’ কে ‘ওয়েটার’, জানেন কি!
হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন, ‘সন্ত্রাসী দিয়ে জনসমর্থন দমন করা যাবে না’
হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন, ‘সন্ত্রাসী দিয়ে জনসমর্থন দমন করা যাবে না’
‘প্রেমঘটিত’ কারণে জোবায়েদ হত্যা, দাবি পুলিশের
‘প্রেমঘটিত’ কারণে জোবায়েদ হত্যা, দাবি পুলিশের
রাশিয়ার তেল কেনা নিয়ে ভারতকে আবারও ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি
রাশিয়ার তেল কেনা নিয়ে ভারতকে আবারও ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি
সর্বাধিক পঠিত
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
অবলোপন ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা পাবেন ৫ শতাংশ প্রণোদনা
অবলোপন ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা পাবেন ৫ শতাংশ প্রণোদনা
গাড়িবহরে হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন ‘আ.লীগ প্রার্থীও এমন করেনি’
গাড়িবহরে হামলার শিকার এ কে আজাদ বললেন ‘আ.লীগ প্রার্থীও এমন করেনি’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media