সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল

বান্দরবান প্রতিনিধি
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৩৩আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৬:৪১
গ্রেফতার দুই জন

ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বান্দরবান শহরে চলতি মাসে বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস করছিলেন পর্নোগ্রাফি ভিডিও নির্মাণ ও প্রচারের অভিযোগে গ্রেফতার যুগল। রবিবার (১৯ অক্টোবর) দিনগত রাত সাড়ে ৩টায় বান্দরবান পৌরসভার রোয়াংছড়ি এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে আটক করা হয় তাদের। তাদের বাড়ি চট্টগ্রামের আনোয়ারায়।

জানা গেছে, ওই যুগল দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে বসেই ভিডিও ধারণ, সম্পাদনা ও আপলোড করতেন এবং এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করছিলেন। বিষয়টি একটি সংবাদমাধ্যমে প্রচার হলে তারা বান্দরবানে ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়ে তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই যুগল অন্যদেরও এই কাজে যুক্ত হতে উৎসাহিত করেছেন। এর মাধ্যমে তারা বাংলাদেশে বসে পর্ন ভিডিও বানানো এবং প্রচারের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলেন। যা বাংলাদেশের পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২ অনুযায়ী ফৌজদারি অপরাধ।

পরে কাউন্টার টেরারিজম অ্যান্ড ট্রান্স ন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের বিশেষ অভিযানে বান্দরবান থেকে আটক করা হয় তাদের।

বাসাভাড়া নেওয়ার বিষয়ে জানতে ওই বাড়ির মালিকের সঙ্গে একাধিক বার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি রিসিভ করেননি।

তবে ভবনটির ম্যানেজার বলেন, ‘চলতি মাসের ১৩ তারিখে ফল ব্যবসায়ী পরিচয় দিয়ে ভবনের পাঁচ তলায় ১০ হাজার টাকায় দুজনকে রুম ভাড়া দেওয়া হয়। ভাড়া দেওয়ার সময় আইডি কার্ডসহ নিয়ম অনুযায়ী সবকিছু করা হয়।

‘বাসা থেকে তারা দুজনই হেলমেট পরে বের হতেন, তারা যে এত বড় অপরাধের সঙ্গে জড়িত সেটি জানতাম না। তাদের সঙ্গে আরও এক নারী সেখানে থাকতেন।’

বান্দরবান সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদ পারভেজ বলেন, ‘গতকাল রাতে অভিযান চালিয়ে পর্ণগ্রাফি প্রচারের অভিযোগে দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাতেই তাদের চট্টগ্রাম কারাগারে পাঠানো হয়েছে।’

প্রসঙ্গত, গত ২৫ আগস্ট মাদকসংক্রান্ত একটি মামলায় চট্টগ্রামের আনোয়ার থানা পুলিশ এই যুবককে গ্রেফতার করে। পরে তিনি জামিনে মুক্ত হন।

