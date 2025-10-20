X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের সব ইউনিট বন্ধ

দিনাজপুর প্রতিনিধি
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১৬আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:১৬
বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র

যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের সব ইউনিট বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে বর্তমানে এই কেন্দ্র থেকে কোনও বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে না।

আজ সোমবার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলী আবু বকর সিদ্দিক। তিনি জানান, ইউনিটগুলো চালুর জন্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানির সঙ্গে আলোচনা চলছে। ১নং ইউনিটটি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে চালু করা যাবে। আর ৩নং ইউনিটটি চালুর প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন আরও বেশ কিছু সমস্যা রয়েই গেছে। ফলে এই ইউনিটের সমস্যা সমাধানের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হচ্ছে।

প্রধান প্রকৌশলী আরও জানান, ২০২০ সাল থেকে বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের ২নং ইউনিটটি বন্ধ রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কেন্দ্রের ৩নং ইউনিটটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। সর্বশেষ রবিবার দিবাগত রাতে কেন্দ্রের ১২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ১নং ইউনিটের বয়লারের টিউব লিক করে। ফলে ওই ইউনিটটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। সর্বশেষ ওই ইউনিট থেকে ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছিল। সব ইউনিট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে এই কেন্দ্র থেকে কোনও বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে না বলেও জানান তিনি।

বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্রের তিনটি ইউনিটের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৫২৫ মেগাওয়াট। এর মধ্যে ১ ও ২নং ইউনিট ১২৫ মেগাওয়াট করে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন। আর ৩নং ইউনিটটি ২৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন।

বিদ্যুৎ
