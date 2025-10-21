নভেম্বরে গণভোটে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ঠিক করতে হবে: গোলাম পরওয়ার

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ‘সরকার ও ঐকমত্য কমিশন প্রধান হিসেবে আমরা প্রধান উপদেষ্টার কাছে দাবি জানিয়েছি, আগামী নভেম্বরে গণভোট দিয়ে জুলাই সনদের আইনগত ভিত্তি ঠিক করতে হবে।’
মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) সকালে খুলনা-৫ আসনের শাহপুর আঞ্চলিক অফিসে ডুমুরিয়া উপজেলার ধামালিয়া, রঘুনাথপুর, রুদাঘরা ইউনিয়ন ভোটকেন্দ্র প্রতিনিধি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
সমাবেশে গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘সরকার ছয়টি কমিশন করে অনেকগুলো সংস্কার প্রস্তাব করেছিল। তার মধ্যে আমরা সব রাজনৈতিক দল আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে ৮৪টি বিষয়ে একমত হয়েছি। এটি জুলাই চার্টার্ড হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আরও প্রায় ২০টি বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।
‘আমরা ঐকমত্য কমিশনকে বলেছি, কীভাবে আরেকটু সহজ করে মোটামুটি আরও কিছু বিষয় আনা যায়। এখন সরকার আগামী নির্বাচনকে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য করতে দ্রুত সময়ের মধ্যে গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান করবে, যার ওপর নির্ভর করে আগামী নির্বাচিত সরকার নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ করবে।
একটি পক্ষ জামায়াতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে উল্লেখ করে গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘জামায়াত ঘের দখল করে না, জমি দখল করে না, বালু উত্তোলন করে না। জামায়াত ক্ষমতায় গেলে দেশে বেকার থাকবে না। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দেশের বেকারত্ব দূর করা হবে। সৃষ্টিকর্তার বিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হলে হিন্দু ও মুসলিম সবাই ভালো থাকবেন।’