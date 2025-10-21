X
মঙ্গলবার, ২১ অক্টোবর ২০২৫
৫ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নভেম্বরে গণভোটে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ঠিক করতে হবে: গোলাম পরওয়ার

খুলনা প্রতিনিধি
২১ অক্টোবর ২০২৫, ২২:২৪আপডেট : ২১ অক্টোবর ২০২৫, ২২:২৪
সমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছেন মিয়া গোলাম পরওয়ার

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ‘সরকার ও ঐকমত্য কমিশন প্রধান হিসেবে আমরা প্রধান উপদেষ্টার কাছে দাবি জানিয়েছি, আগামী নভেম্বরে গণভোট দিয়ে জুলাই সনদের আইনগত ভিত্তি ঠিক করতে হবে।’

মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) সকালে খুলনা-৫ আসনের শাহপুর আঞ্চলিক অফিসে ডুমুরিয়া উপজেলার ধামালিয়া, রঘুনাথপুর, রুদাঘরা ইউনিয়ন ভোটকেন্দ্র প্রতিনিধি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

সমাবেশে গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘সরকার ছয়টি কমিশন করে অনেকগুলো সংস্কার প্রস্তাব করেছিল। তার মধ্যে আমরা সব রাজনৈতিক দল আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে ৮৪টি বিষয়ে একমত হয়েছি। এটি জুলাই চার্টার্ড হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আরও প্রায় ২০টি বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

‘আমরা ঐকমত্য কমিশনকে বলেছি, কীভাবে আরেকটু সহজ করে মোটামুটি আরও কিছু বিষয় আনা যায়। এখন সরকার আগামী নির্বাচনকে স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য করতে দ্রুত সময়ের মধ্যে গণভোটের মাধ্যমে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রদান করবে, যার ওপর নির্ভর করে আগামী নির্বাচিত সরকার নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ করবে।

একটি পক্ষ জামায়াতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে উল্লেখ করে গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘জামায়াত ঘের দখল করে না, জমি দখল করে না, বালু উত্তোলন করে না। জামায়াত ক্ষমতায় গেলে দেশে বেকার থাকবে না। কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে দেশের বেকারত্ব দূর করা হবে। সৃষ্টিকর্তার বিধান দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালিত হলে হিন্দু ও মুসলিম সবাই ভালো থাকবেন।’

/এমএএ/
বিষয়:
জামায়াতে ইসলামী
সম্পর্কিত
জামায়াতের রাজনৈতিক দর্শন জাতীয় চেতনার পরিপন্থি: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
গণভোটের দাবিতে জামায়াতসহ ৮ দলএক টেবিলে ঘোষণা, মাঠের কর্মসূচিতে আলাদা
ইসলামের নীরব বিপ্লব ঘটবে, সংসদ হবে কোরআনের: সমাবেশে জামায়াত নেতারা
সর্বশেষ খবর
শিগগিরই হচ্ছে না ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক
শিগগিরই হচ্ছে না ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক
বিইউপি ছাত্রীকে ধর্ষণ: আসামি বিপ্লব রোজারিও দুদিনের রিমান্ডে 
বিইউপি ছাত্রীকে ধর্ষণ: আসামি বিপ্লব রোজারিও দুদিনের রিমান্ডে 
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ভাঙচুর
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে ভাঙচুর
কক্সবাজার জেলা ছাত্রলীগ নেতা মুনাফ ফের রিমান্ডে
কক্সবাজার জেলা ছাত্রলীগ নেতা মুনাফ ফের রিমান্ডে
সর্বাধিক পঠিত
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
নিরপেক্ষ ভেন্যু হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নিলো আফগানিস্তান
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
বেতন কমিশনের কাজ এগিয়ে চলছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন
সংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
প্রধান উপদেষ্টাকে ৬ আন্তর্জাতিক সংগঠনের চিঠিসংস্কার প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আ. লীগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আহ্বান
মুনাফা তুলছেন বিনিয়োগকারীরা, থামলো স্বর্ণের ঊর্ধ্বগতি
মুনাফা তুলছেন বিনিয়োগকারীরা, থামলো স্বর্ণের ঊর্ধ্বগতি
ত্রিভুজ প্রেমের বলি জবি ছাত্র জোবায়েদ: পুলিশ
ত্রিভুজ প্রেমের বলি জবি ছাত্র জোবায়েদ: পুলিশ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media