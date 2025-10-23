X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৬ কার্তিক ১৪৩২
রংপুরের সাবেক পিপি’কে আদালত চত্বর থেকে গ্রেফতার

রংপুর প্রতিনিধি
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ০১:২৪আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ০১:২৪
অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর হোসেন

রংপুরের সাবেক পিপি ও আওয়ামী আইনজীবী সমিতির নেতা অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর হোসেন তুহিনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যায় রংপুরের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত চত্বর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রংপুর মেট্রোপলিটন কোতয়ালি থানার ওসি আতাউর রহমান।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ জানায়, বুধবার দিনভর রংপুরের বিভিন্ন মামলা পরিচালনা করে মোটরসাইকেলে সন্ধ্যা ৬টার দিকে রংপুরের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ তুহিনকে আটক করে। এ সময় মোটরসাইকেলসহ তাকে থানায় নিয়ে আসা হয়।

এ ব্যাপারে অ্যাডভোকেট তুহিনের মোহরার রবিউল ইসলাম জানান, তাকে সন্ধ্যার দিকে বিদায় দিয়ে চলে আসার পরপরই জানতে পারেন পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। খবর পেয়ে তিনি নিজেই থানায় যান। এ সময় পুলিশ অ্যাডভোকেট তুহিনের মোটরসাইকেল ও অন্যান্য কাগজপত্র তার জিম্মাহত্যা চেষ্টা মামলায় তিনি এজাহার নামীয় আসামি।

রংপুর মেট্রোপলিটন কোতয়ালি থানার ওসি আতাউর রহমান জানান, অ্যাডভোকেট তুহিনের বিরুদ্ধে কোতয়ালি থানায় একটি, তাজহাট থানায় একটি এবং সিআইডির কাছে থাকা একটি মামলা সহ তিনটি মামলা রয়েছে। তিনি মামলায় এজাহারনামীয় আসামি।

উল্লেখ্য, জাহাঙ্গীর হোসেন তুহিন রংপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত-২-এ দীর্ঘদিন বিশেষ পিপি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ৫ আগস্টের পর তার পিপিশিপ বাতিল হয়। এর পর তিনি প্রতিদিনই আদালতে আসতেন। সারাদিন বিভিন্ন মামলা পরিচালনা করে বাসায় চলে যেতেন। কেন এক বছরের বেশি সময় পর তাকে গ্রেফতার করা হলো, এমন কথা বলছেন তার সহকর্মীরা। তবে পুলিশ বলছে, সুনির্দিষ্ট অভিযোগেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে চালান দেওয়া হবে বলে থানা সূত্রে জানা গেছে।

