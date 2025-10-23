X
বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাভারে প্রতিপক্ষের হামলায় এক ব্যক্তি নিহত

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ০৭:৩৫আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ০৭:৪০
সাভারে প্রতিপক্ষের হামলায় এক ব্যক্তি নিহত

ঢাকার সাভারে প্রতিপক্ষের হামলায় আবু সাইদ (৫০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ সময় সন্ত্রাসীদের ধারালো অস্ত্র ও ইটপাটকেলের আঘাতে আরও কমপক্ষে সাত জন আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বুধবার (২২ অক্টোবর) রাতে সাভারের বনগাঁ ইউনিয়নের বেড়াইদ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আবু সাইদ স্থানীয় মৃত মুনতাজ আলীর ছেলে। তিনি পেশায় কৃষিকাজ করতেন। আহতরা হলেন– বেরাইদ এলাকার জাবেদ, হিরু, সল্লিমুলা, বাবুল, আলিফ, আরাফাত, নজুমদ্দিন।

ভুক্তভোগীরা জানান, রাতে অভিযুক্ত জাকির ও তার বাহিনীর লোকেরা দেশি অস্ত্র ও ইট-পাটকেল নিয়ে হামলা চালায়। এ সময় সন্ত্রাসীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আবু সাইদের মৃত্যু হয়। আহত হন কমপক্ষে সাত জন। পরে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আহত জাবেদ বলেন, ‘রাত ৮টার দিকে সাভারের বনগাঁও ইউনিয়নের বেড়াইদ এলাকায় জাকির বাহিনীর লোকজন এ হামলা করে। এ সময় সন্ত্রাসীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আবু সাইদের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া সন্ত্রাসীদের হাতে থাকা লোহার রড, লাঠিসোঁটা ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আরো সাত জন আহত হয়েছেন। পরে আহতদের সাভারের এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

সাভার এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক রাকিব আল মাহমুদ শুভ জানান, এক ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। তার মাথায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এ ছাড়া আহতদের মধ্যে পাঁচ জনকে ভর্তি করা হয়েছে, যাদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর।

সাভার মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মুস্তাকিম বিল্লাহ জানান, খবর পেয়ে হাসপাতাল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সাভার মডেল থানার পরিদর্শক (ওসি অপারেশন) হেলাল উদ্দিন  জানান, পুলিশ সাভার এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করেছে। হামলায় কয়েক জন আহত হয়েছেন। তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

 

/এমএএ/
বিষয়:
সাভার
সম্পর্কিত
সাভারে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নে অভিযান
বিইউপির ছাত্রীকে ধর্ষণ: ‘ধর্ষকের সহযোগী’ মিঠু রিমান্ডে
ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের ফ্যাক্টরিতে আগুন
সর্বশেষ খবর
মাছের আঁশ আনছে ডলার, আশার আলো দেখছেন ব্যবসায়ীরা
মাছের আঁশ আনছে ডলার, আশার আলো দেখছেন ব্যবসায়ীরা
সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচ: ওয়েস্ট ইন্ডিজ নাকি বাংলাদেশ?
সিরিজ নির্ধারণী ম্যাচ: ওয়েস্ট ইন্ডিজ নাকি বাংলাদেশ?
টিভিতে আজকের খেলা (২৩ অক্টোবর, ২০২৫)
টিভিতে আজকের খেলা (২৩ অক্টোবর, ২০২৫)
বড় ভাই পালিয়ে বিয়ে করায় ছোট ভাইকে কুপিয়ে হত্যা কনেপক্ষের
বড় ভাই পালিয়ে বিয়ে করায় ছোট ভাইকে কুপিয়ে হত্যা কনেপক্ষের
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
স্বর্ণের দামে ৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ দৈনিক পতন
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
লাইভে এসে আ.লীগে যোগ দেওয়ার কথা জানালেন বিএনপি নেতা ফয়জুল করিম
মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার
মধ্যরাতে উত্তাল বুয়েট, ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষার্থী গ্রেফতার
উপদেষ্টা থেকে হুমায়ুন কবিরকে যুগ্ম মহাসচিব পদে নিয়োগ
উপদেষ্টা থেকে হুমায়ুন কবিরকে যুগ্ম মহাসচিব পদে নিয়োগ
বুয়েট শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত কারাগারে
বুয়েট শিক্ষার্থী শ্রীশান্ত কারাগারে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media