সাভারে প্রতিপক্ষের হামলায় এক ব্যক্তি নিহত

ঢাকার সাভারে প্রতিপক্ষের হামলায় আবু সাইদ (৫০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ সময় সন্ত্রাসীদের ধারালো অস্ত্র ও ইটপাটকেলের আঘাতে আরও কমপক্ষে সাত জন আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
বুধবার (২২ অক্টোবর) রাতে সাভারের বনগাঁ ইউনিয়নের বেড়াইদ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আবু সাইদ স্থানীয় মৃত মুনতাজ আলীর ছেলে। তিনি পেশায় কৃষিকাজ করতেন। আহতরা হলেন– বেরাইদ এলাকার জাবেদ, হিরু, সল্লিমুলা, বাবুল, আলিফ, আরাফাত, নজুমদ্দিন।
ভুক্তভোগীরা জানান, রাতে অভিযুক্ত জাকির ও তার বাহিনীর লোকেরা দেশি অস্ত্র ও ইট-পাটকেল নিয়ে হামলা চালায়। এ সময় সন্ত্রাসীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আবু সাইদের মৃত্যু হয়। আহত হন কমপক্ষে সাত জন। পরে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
আহত জাবেদ বলেন, ‘রাত ৮টার দিকে সাভারের বনগাঁও ইউনিয়নের বেড়াইদ এলাকায় জাকির বাহিনীর লোকজন এ হামলা করে। এ সময় সন্ত্রাসীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আবু সাইদের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া সন্ত্রাসীদের হাতে থাকা লোহার রড, লাঠিসোঁটা ও ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আরো সাত জন আহত হয়েছেন। পরে আহতদের সাভারের এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
সাভার এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক রাকিব আল মাহমুদ শুভ জানান, এক ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। তার মাথায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এ ছাড়া আহতদের মধ্যে পাঁচ জনকে ভর্তি করা হয়েছে, যাদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর।
সাভার মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মুস্তাকিম বিল্লাহ জানান, খবর পেয়ে হাসপাতাল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
সাভার মডেল থানার পরিদর্শক (ওসি অপারেশন) হেলাল উদ্দিন জানান, পুলিশ সাভার এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করেছে। হামলায় কয়েক জন আহত হয়েছেন। তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।