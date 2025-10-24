আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কোনও সুযোগ নেই: শফিকুল আলম

‘আওয়ামী লীগের আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার কোনও সুযোগ নেই’ বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। আজ শুক্রবার মাগুরায় মাগুরা-ঢাকা রোড নবগঙ্গা পার্কে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ মন্তব্য করেন।
বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে আয়োজিত নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে শফিকুল আলম বলেন, ‘তারা টাকার বিনিময়ে সব নির্বাচন করেছে, ভোট কারচুপি করেছে। কিন্তু এবার এর কোনোটি ঘটবে না। জনগণ ভোটকেন্দ্রে যাবে এবং উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দেবে।’
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রেস সচিব বলেন, ‘ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের বিষয়ে সব দল ঐকমত্য পোষণ করেছে। নির্বাচন নিয়ে সরকারের ওপর কোনও চাপ নেই। জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে সুন্দর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবার।’
আরপিওতে না ভোট রাখার সিদ্ধান্তের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘কোনও ক্ষেত্রে একজন ক্যান্ডিডেট থাকলে; জনগণ তার বিপরীতে না ভোট দিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করার সুযোগ পাবে।’
শহীদদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের গুরুত্ব আরোপ করে শফিকুল আলম বলেন, ‘জুলাই শহীদদের যেন জাতি মনে রাখে, সে উদ্দেশ্যেই এই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় মাগুরার কিছু শহীদের কথা মানুষ ভুলে গেছে, কারণ তাদের স্মরণে এমন কোনও স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হয়নি।’