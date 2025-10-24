খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পথপ্রাণীদের জন্মনিয়ন্ত্রণ ও টিকাদান কার্যক্রম

পথপ্রাণী কল্যাণ সংস্থা ফারি ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের কুকুরদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে একটি মানবিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। ২৩ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এ কর্মসূচি চলবে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত। এ সময় ক্যাম্পাসের ভেতরে পথ প্রাণীদের জন্মনিয়ন্ত্রণ ও টিকাদান কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
ফারি ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, সিএনভিআর কর্মসূচির মাধ্যমে ক্যাম্পাসের কুকুরদের বন্ধ্যাকরণ (স্পে-নিউটার) এবং প্রয়োজনীয় টিকাদান নিশ্চিত করা হবে। যা একদিকে যেমন কুকুরদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে, অন্যদিকে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে। এই উদ্যোগের বাস্তবায়নে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করছে। এই কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানিমেল ওয়েলফেয়ার অ্যাক্টিভিস্টদের একটি নিবেদিত দল ‘স্নেহটেইল’। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই মানবিক উদ্যোগের গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।
ক্যাম্পাসের এই কার্যক্রমের পাশাপাশি ‘ফারি ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশন’ খুলনা শহর এবং এর আশপাশের এলাকাগুলোতে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে এবং কুকুরদের রোগমুক্ত রাখতে ভ্যাক্সিন কর্মসূচি পালন করবে। এই ক্যাম্পেইনে কুকুরদের বিনামূল্যে জলাতঙ্ক প্রতিরোধক টিকা ও গুরুত্বপূর্ণ ভ্যাক্সিনও দেওয়া হবে। যা কুকুরদের ক্যানাইন ডিসটেম্পার, ক্যানাইন পারভোভাইরাস, সংক্রামক ক্যানাইন হেপাটাইটিস বা অ্যাডেনোভাইরাস এবং ক্যানাইন প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জার মতো মারাত্মক রোগগুলো থেকে সুরক্ষা দেবে।
ফারি ফ্রেন্ডস ফাউন্ডেশন আশা করছে, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এই সিএনভিআর প্রোগ্রাম সারা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য অনুকরণীয় এক পদক্ষেপ হয়ে থাকবে এবং পথকুকুরদের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতা বাড়াতে অনুপ্রেরণা জোগাবে।