X
শনিবার, ২৫ অক্টোবর ২০২৫
৯ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ধলেশ্বরীর তীরে পোড়ানো হলো ১৭ কোটি ৯০ লাখ মিটার কারেন্ট জাল

মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি
২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩৩আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৩৩
জালগুলো মিরকাদিম নৌবন্দর এলাকায় ধলেশ্বরী নদীর তীরে এনে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়

মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার মুক্তারপুরে কোস্টগার্ড ও মৎস্য অধিদফতরের যৌথ অভিযান চালিয়েছে দেশের অন্যতম বৃহৎ কারেন্ট জালের সাম্রাজ্যে।

শুক্রবার রাত ১১টা থেকে শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত টানা নয় ঘণ্টার এই অভিযানে ছয়টি কারখানা এবং ছয়টি গুদাম ঘিরে ফেলে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়।

অভিযানে মোট ১৭ কোটি ৯০ লাখ মিটার দৈর্ঘ্যের কারেন্ট জাল উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক সিজার মূল্য ৬২৬ কোটি ৫৯ লাখ টাকা। পরে এই জালগুলো মিরকাদিম নৌবন্দর এলাকায় ধলেশ্বরী নদীর তীরে এনে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কোস্টগার্ড পাগলা স্টেশন কমান্ডার লেফটেন্যান্ট রাকিবুল ইসলাম রনি বলেন, ‘মৎস্যসম্পদ রক্ষায় কোস্টগার্ডের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। মুন্সীগঞ্জের মুক্তারপুর এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ওই বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়। নিষিদ্ধ জাল তৈরি ও বিপণনের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও মাছের প্রজনন মৌসুমে নদীরক্ষায় সরকারের দৃঢ় অবস্থানে আছে বলে জানান তিনি।

/এমএএ/
বিষয়:
জেলেনদী
সম্পর্কিত
সাগরে মাছ ধরতে যাওয়া ১৮ জেলের খোঁজ মেলেনি দেড় মাসেও
পশুর নদী থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার
‘মা ইলিশ’ রক্ষায় পদ্মায় অভিযান, ৩০ হাজার মিটার জাল জব্দ
সর্বশেষ খবর
শীতে দাঁত ব্যথার কারণ ও যত্নের পরামর্শ
শীতে দাঁত ব্যথার কারণ ও যত্নের পরামর্শ
ইতালিতে ক্যাথলিক পুরোহিতদের যৌন নির্যাতনের শিকার ৪৪০০, মানবাধীকার কর্মীদের অভিযোগ
ইতালিতে ক্যাথলিক পুরোহিতদের যৌন নির্যাতনের শিকার ৪৪০০, মানবাধীকার কর্মীদের অভিযোগ
বাস্তবায়ন আদেশের খসড়া না দেখে জুলাই সনদে সই করবে না এনসিপি
বাস্তবায়ন আদেশের খসড়া না দেখে জুলাই সনদে সই করবে না এনসিপি
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটে চাকরি
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটে চাকরি
সর্বাধিক পঠিত
‘পুলিশ কর্মকর্তা ৪ বার ধর্ষণ করেছে,’ হাতের তালুতে সুইসাইড নোট লিখে নারী চিকিৎসকের আত্মহত্যা
‘পুলিশ কর্মকর্তা ৪ বার ধর্ষণ করেছে,’ হাতের তালুতে সুইসাইড নোট লিখে নারী চিকিৎসকের আত্মহত্যা
ফ্লাইট ওড়ার আগেই স্থগিত হলো কক্সবাজার ‘আন্তর্জাতিক’ বিমানবন্দরের ঘোষণা
ফ্লাইট ওড়ার আগেই স্থগিত হলো কক্সবাজার ‘আন্তর্জাতিক’ বিমানবন্দরের ঘোষণা
‘পিরিয়ড ট্যাক্স’-এর বিরুদ্ধে আদালতে পাকিস্তানের তরুণী
‘পিরিয়ড ট্যাক্স’-এর বিরুদ্ধে আদালতে পাকিস্তানের তরুণী
শাহবাগে এনসিপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ
শাহবাগে এনসিপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ
গ্রেফতার বাবাকে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে চড়, খতিয়ে দেখার কথা বলছে পুলিশ
গ্রেফতার বাবাকে ধরে কাঁদতে থাকা শিশুকে চড়, খতিয়ে দেখার কথা বলছে পুলিশ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media