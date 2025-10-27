ছয় দিন পর কাপ্তাই হ্রদ থেকে সেই ব্যতিক্রমী হাতি শাবকের মরদেহ উদ্ধার

রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদ থেকে সেই ব্যতিক্রমী গোলাপি রঙের হাতি শাবকের মরদেহ ছয় দিন পর উদ্ধার করে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে।
রবিবার দুপুরে বরকল উপজেলার বরুনাছড়ি গ্রামের লিটনের টিলা এলাকায় শাবকটির মরদেহ মাটিচাপা দেওয়া হয়।
বরকল উপজেলার সুবলং বন বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা মতিউর রহমান জানান, শাবকটির মরদেহের কারণে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। মা হাতি কিছুটা দূরে সরে গেছে। পরে দুপুরে স্থানীয়দের নিয়ে শাবকটি মাটিচাপা দেওয়া হয়।
তিনি আরও জানান, ফরেনসিক রিপোর্টের জন্য করা হয়েছে নমুনা সংগ্রহ। ফরেনসিক রিপোর্টেই জানা যাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ।
উল্লেখ্য, ২০ অক্টোবর কাচালংমুখ বন শুল্ক ও পরীক্ষণ ফাঁড়ির আওতাধীন রাঙামাটির বরকল উপজেলার বরুনাছড়ি গ্রামের লিটনের টিলা এলাকায় হাতি শাবকটি মারা যায়। বন বিভাগ বলছে, খাড়া পাহাড় থেকে পা পিছলে কাপ্তাই হ্রদের পানিতে পড়ে যায় হাতি শাবকটি। আহত অবস্থায় পরে হ্রদে ডুবেই মারা যায়। গায়ের রঙ গোলাপি হওয়ায় বেশ আলোচনা সৃষ্টি হয় এই হাতির শাবকটি নিয়ে। এটিই ছিলে দেশের একমাত্র গোলাপি রঙের হাতি।
শাবকটির মৃত্যুর খবর পেয়ে বন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সেখানে গেলেও পেছন থেকে সাঁতরে আসা বুনোহাতির একটি পালের কারণে মরদেহ উদ্ধার বা সৎকার করতে পারছিলেন না।