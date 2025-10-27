X
সোমবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
১১ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সাংবাদিক আবদুল আজিজের বাবার মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৩৩আপডেট : ২৭ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:৫৮
হাজী ছালামত উল্লাহ

বাংলা ট্রিবিউনের কক্সবাজার প্রতিনিধি আবদুল আজিজের বাবা হাজী ছালামত উল্লাহ মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। সোমবার (১৭ অক্টোবর) দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে তিনি মারা যান।

হাজী ছালামত উল্লাহ দীর্ঘদিন ধরে কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার পশ্চিম সোনাইছড়ির জালিয়া পালং এলাকার মৃত আবদুল বারী ও গোল বাহারের সন্তান।

সোমবার মাগরিবের নামাজের পর স্থানীয় সোনাইছড়ি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

হাজী ছালামত উল্লাহ তিন ছেলে ও তিন মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে বাংলা ট্রিবিউন পরিবার শোকাহত।    

/এমএএ/
বিষয়:
মৃত্যু শোক সংবাদ
সম্পর্কিত
মারা গেছেন বলিউডের কিংবদন্তি কমেডিয়ান আসরানি
মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের জন্য প্রধান উপদেষ্টার শোক
স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক
সর্বশেষ খবর
মার্কেন্টাইল ব্যাংকে চাকরি, যোগ্যতা যেকোনও বিষয়ে স্নাতক
মার্কেন্টাইল ব্যাংকে চাকরি, যোগ্যতা যেকোনও বিষয়ে স্নাতক
প্রিজন ভ্যানে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ে ইনুর সঙ্গে পুলিশ সদস্যের বাগবিতন্ডা
প্রিজন ভ্যানে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ে ইনুর সঙ্গে পুলিশ সদস্যের বাগবিতন্ডা
যাত্রাবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো এক ব্যক্তির
যাত্রাবাড়ীতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো এক ব্যক্তির
ইন্টারন্যাশনাল প্রেস অ্যাজেন্সি প্রেসেঞ্জা’র ঢাকা ব্যুরো অফিস উদ্বোধন
ইন্টারন্যাশনাল প্রেস অ্যাজেন্সি প্রেসেঞ্জা’র ঢাকা ব্যুরো অফিস উদ্বোধন
সর্বাধিক পঠিত
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
আবারও কমলো স্বর্ণের দাম
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মেট্রোরেলের বিয়ারিং প্যাড পড়ে নিহত ব্যক্তির পরিচয় মিলেছে
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়
মাছঘাটে এক ইলিশ বিক্রি হলো ৯২০০ টাকায়
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে সিটি ইউনিভার্সিটিতে, পরিস্থিতি এখনও থমথমে
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
নির্বাচিত সরকার আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে উপদেষ্টা পরিষদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media