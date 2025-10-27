সাংবাদিক আবদুল আজিজের বাবার মৃত্যু

বাংলা ট্রিবিউনের কক্সবাজার প্রতিনিধি আবদুল আজিজের বাবা হাজী ছালামত উল্লাহ মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। সোমবার (১৭ অক্টোবর) দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে তিনি মারা যান।
হাজী ছালামত উল্লাহ দীর্ঘদিন ধরে কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি কক্সবাজারের উখিয়া উপজেলার পশ্চিম সোনাইছড়ির জালিয়া পালং এলাকার মৃত আবদুল বারী ও গোল বাহারের সন্তান।
সোমবার মাগরিবের নামাজের পর স্থানীয় সোনাইছড়ি কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।
হাজী ছালামত উল্লাহ তিন ছেলে ও তিন মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে বাংলা ট্রিবিউন পরিবার শোকাহত।