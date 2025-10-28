X
বেনাপোলে গোলাঘর থেকে পিস্তল উদ্ধার, আটক ১

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি
২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১০আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১২:১০
আটক আতাউর রহমান

যশোরের শার্শা উপজেলার বেনাপোল সীমান্ত এলাকায় অভিযান চালিয়ে ধানরাখার গোলাঘর থেকে একটি পিস্তল উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এ সময় একজনকে আটক করা হয়।

মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ভোরে খুলনা-২১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের দৌলতপুর বিওপির একটি বিশেষ টহল দল এ অভিযান পরিচালনা করে।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সুবেদার ফখরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টহল দল সীমান্ত মেইন পিলার ১৭/০৯ এস থেকে এক হাজার গজ বাংলাদেশের মধ্যে দৌলতপুর উত্তরপাড়া এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় স্থানীয় এক বাসিন্দার ধান রাখার গোলাঘর তল্লাশি করে একটি দেশি পিস্তল উদ্ধার করা হয়।

শার্শা উপজেলার বেনাপোল পোর্ট থানার দৌলতপুর উত্তরপাড়া গ্রামের সোলায়মান হোসেনের ছেলে আতাউর রহমানকে (৪০) ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয়।

২১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল খুরশিদ আনোয়ার অস্ত্র আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, অস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে আটক ব্যক্তিকে বেনাপোল পোর্ট থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

/এমএএ/
