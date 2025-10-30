ময়মনসিংহ মেডিক্যাল থেকে দালাল চক্রের ২০ সদস্য আটক

ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অভিযান চালিয়ে দালাল চক্রের ২০ সদস্যকে আটক করেছে র্যাব। বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরে হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের আটক করা হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাশিক খান শূষান।
অভিযানে অংশ নেওয়া র্যাবের স্কোয়াড্রন লিডার রাহাদ জানান, ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে প্রাইভেট হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নিয়ে যেতো দালাল চক্রের সদস্যরা। সেখানে রোগীদের সঙ্গে প্রতারণা করে হাতিয়ে নিতো মোটা অংকের টাকা। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকায় আটক দালাল চক্রের ২০ সদস্যকে বিভিন্ন মেয়াদের সাজা দেওয়া হয়েছে।
রোগী হয়রানি বন্ধে র্যাবের অভিযান নিয়মিত চলবেও বলে জানান তিনি।