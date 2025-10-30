বাক্সে ভেসে নদীপথে বাংলাদেশে প্রবেশ, ভারতীয় নাগরিক আটক

সাতক্ষীরার কালিগঞ্জে সীমান্ত নদী পেরিয়ে স্টিলের বাক্সে ভেসে বাংলাদেশে প্রবেশের সময় এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বিজিবি। পরে বুধবার (২৯ অক্টোবর) কালিগঞ্জ থানা পুলিশ তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠিয়েছে।
আটক ব্যক্তির নাম বীরেশ্বর দাসগুপ্ত (৪৫)। তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার মধ্যমগ্রাম থানা এলাকার বাসিন্দা।
বিজিবি সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাত ১১টার দিকে উপজেলার বসন্তপুর সীমান্ত এলাকায় বীরেশ্বরকে আটক করা হয়। তিনি একটি বড় স্টিলের ট্রাংকের ভেতরে বসে লগি ও বৈঠার সাহায্যে ইছামতি ও কালিন্দী নদী অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। ট্রাংকের চারপাশে খালি পানির বোতল বাঁধা ছিল, যা ভেসে থাকার কাজে সহায়তা করছিল।
স্থানীয়রা জানান, রাতের অন্ধকারে ট্রাংকে বসন্তপুর সীমান্ত পেরিয়ে কাঁকশিয়ালী নদী ধরে প্রায় দুই কিলোমিটার ভেসে এসে নাজিমগঞ্জ খেয়াঘাট এলাকায় পৌঁছান ওই ব্যক্তি। ট্রাংকটি দেখে সন্দেহ হলে স্থানীয়রা কাছে গিয়ে ভেতরে একজন মানুষ দেখতে পান। পরে তাকে আটক করে বসন্তপুর বিজিবি ক্যাম্পে হস্তান্তর করা হয়।
কালিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, ‘বিজিবি আটক ব্যক্তিকে থানায় হস্তান্তর করেছে। তার বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে মামলা দায়ের করে বুধবার আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।’
জিজ্ঞাসাবাদে বীরেশ্বর দাসগুপ্ত জানান, তিনি একটি বড় ট্রাংক বানিয়ে নদীতে নামেন। তবে জোয়ারের পানিতে ভেসে অনিচ্ছাকৃতভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন।