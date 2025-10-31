X
শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৫
১৫ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইসলামি ব্যাংকের হাজারো চাকরিচ্যুত কর্মকর্তার মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫০আপডেট : ৩১ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৫০
চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে হাজারো চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন

চাকরিচ্যুতি অবৈধ ঘোষণা এবং নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন ইসলামী ব্যাংকের চাকরিচ্যুত কর্মকর্তারা। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বেলা ১১টায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের সামনে হাজারো চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা এই কর্মসূচি পালন করেন। ব্যানার-ফেস্টুন হাতে চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে স্লোগান দেন তারা।

এর আগে বৃহস্পতিবার চাকরিচ্যুত কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে ঢাকা পঞ্চম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে একটি মামলা করেন। মামলায় ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা টার্মিনেশন অবৈধ ঘোষণা এবং নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার প্রার্থনা জানানো হয়।

পাঁচ হাজারের মতো কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করার পর সম্প্রতি ইসলামী ব্যাংক নতুন করে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেয়। শনিবার (১ নভেম্বর) ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার এবং ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (ক্যাশ) পদের নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। নতুন নিয়োগের এই উদ্যোগকে ‘অন্যায়’ এবং ‘ষড়যন্ত্র’ উল্লেখ করে চাকরিচ্যুত কর্মকর্তারা মানববন্ধন থেকে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা এস এম এমদাদ হোসাইন। তিনি বলেন, ‘আমরা নিয়ম মেনেই চাকরিতে যোগ দিয়েছিলাম। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা, পদোন্নতি– সবকিছু পেয়েছি যোগ্যতার ভিত্তিতে। কিন্তু কোনও কারণ ছাড়াই আমাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এখন আবার নতুন করে নিয়োগ দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। সম্পূর্ণ বেআইনি পথে বর্তমান বোর্ড যা ইচ্ছা তাই করছে। আমরা আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠানে ফিরে যেতে চাই।’

নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘পরীক্ষায় যারা অংশ নেবেন, তারা আমাদের ভাই-বোন। আপনারা দেখেছেন কীভাবে আমাদের পথে বসানো হয়েছে। আপনাদেরও একই পরিণতি হতে পারে। তাদের পাতানো ফাঁদে পা দেবেন না।’

এ সময় আরও বক্তব্য দেন মোক্তার হুসেন রসিদ ও মোহাম্মদ হুমায়ুনসহ অন্য কর্মকর্তারা। তারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুসের হস্তক্ষেপ কামনা করে বলেন, ‘মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা মহোদয়, আপনি আমাদের চট্টগ্রামের সন্তান। আপনি দেখেছেন চট্টগ্রামের সাড়ে পাঁচ হাজার পরিবার আজ চাকরি হারিয়ে চরম মানবিক সংকটে আছে। চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে আজ হাহাকার। আমাদের চাকরি ফিরিয়ে দিতে আপনি কার্যকর পদক্ষেপ নেবেন বলে আমরা আশাবাদী। আপনার কাছে আমাদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানাই।’

চাকরিচ্যুত কর্মকর্তারা জানান, তাদের আন্দোলন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ। তবে দাবি পূরণ না হলে ভবিষ্যতে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।

/এমএএ/
বিষয়:
ইসলামী ব্যাংক
সম্পর্কিত
ইসলামী ব্যাংকের অবৈধ নিয়োগ বাতিল, এস আলমের লুটকৃত অর্থ ফেরত আনার দাবি
ইসলামী ব্যাংকে অবৈধ নিয়োগপ্রাপ্তদের অপসারণে আল্টিমেটাম ও মানববন্ধন
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
সর্বশেষ খবর
যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধিতে রাজি আফগানিস্তান-পাকিস্তান
যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধিতে রাজি আফগানিস্তান-পাকিস্তান
নির্বাচন ১৫ ফেব্রুয়ারির আগে হবে, কোনও শক্তি নেই এটাকে পেছানোর: শফিকুল আলম
নির্বাচন ১৫ ফেব্রুয়ারির আগে হবে, কোনও শক্তি নেই এটাকে পেছানোর: শফিকুল আলম
‘চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে না দেওয়া বিগত সরকারের কথা মনে করিয়ে দেয়’
‘চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে না দেওয়া বিগত সরকারের কথা মনে করিয়ে দেয়’
অভিনেতা মন্টুর বাড়িতে অভিযান: পিস্তল-গুলি-ইয়াবা উদ্ধার, আটক ৪
অভিনেতা মন্টুর বাড়িতে অভিযান: পিস্তল-গুলি-ইয়াবা উদ্ধার, আটক ৪
সর্বাধিক পঠিত
অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়লো
অনলাইনে রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়লো
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
বিমানবন্দর থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো বিএনপির সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মিলনকে
একই দিনে হাসিনার তিন-তিনটি সাক্ষাৎকার: কীভাবে আর কেন?
একই দিনে হাসিনার তিন-তিনটি সাক্ষাৎকার: কীভাবে আর কেন?
১০ লাখ ছাড়িয়েছে ই-রিটার্ন জমা
১০ লাখ ছাড়িয়েছে ই-রিটার্ন জমা
খাবারে রাসায়নিক ও পাউডার দিয়ে বানিয়ে গরুর দই বলে বিক্রি করতো নাবিল রেস্টুরেন্ট
খাবারে রাসায়নিক ও পাউডার দিয়ে বানিয়ে গরুর দই বলে বিক্রি করতো নাবিল রেস্টুরেন্ট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media